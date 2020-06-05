全聯WeSweet近日與黑人牙膏聯名，推出全新甜點「牙膏蛋糕」，更以「想同時享受蛀牙，與口氣清新的感覺？」、「有深度曠世聯名鉅作」等趣味的廣告台詞，吸引不少消費者的好奇心，日前有一名網友便大膽嘗試，曝光吃完後的絕妙口感。

一名網友在《爆廢公社》提到，日前至全聯看到牙膏蛋糕，於是便買一盒嚐鮮，「蛋糕體巧克力味道都被牙膏蓋掉，中間綠綠的奶油吃起來就是加糖打發的黑人牙膏」，基本上巧克力蛋糕體的味道，幾乎都會被牙膏味蓋掉，坦言整體吃起來並不難吃，但味道非常奇妙，對於想嘗試新滋味的人，可以買來吃看看。

不少網友回應「吃蛋糕兼刷牙，一舉兩得」、「加糖打發的牙膏...光想像那味道就不得了的感覺」、「會買這個蛋糕的人，真的很勇於嘗試欸」、「原來這蛋糕是真的，我還以為只是開玩笑」、「神蛋糕，看到廣告整個難以置信」，還有人好奇問「喝水會起泡沫嗎？」，原po也解釋並不會，對於牙膏蛋糕被評價很怪，還有人幫忙緩頰「牙膏蛋糕不像牙膏要像啥？」。