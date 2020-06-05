雪豹有「雪山之王」之稱，皮毛為灰白色，參雜黑色點斑和黑環，由於皮毛相當稀有，也成為人類狩獵對象，長期的非法捕獵、棲息地縮小等人為因素，使雪豹數量急劇減少，2017年甚至被列為瀕危物種。日前大陸青海玉樹海拔4200公尺處，就拍到雪豹哺乳的罕見畫面。

根據《梨視頻》報導，三江源國家公園生態管護員日前發現，位於海拔4200公尺處的山頂，有一隻成年雪豹出沒，且經常在同一地點活動，因此在距離雪豹1公里外，架設照相機進行觀察15天，6月2日終於發現兩隻雪豹寶寶，珍貴的雪豹哺乳畫面也跟著曝光。

兩隻雪豹寶寶僅出生10天，期間互相依偎、蹣跚學步，模樣相當可愛，而管護員透露，隨著三江源國家公園生態保護力增強，當地的藏羚羊、野犛牛數量也跟著變多。不少網友直呼「雪豹哺乳畫面真的很少見呀！一定要好好的保護」、「這隻大貓有點萌」、「希望人與自然可以這樣，一直和諧相處下去」。