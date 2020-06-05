以色列考古團隊在58年前，於貝爾謝巴山谷（Beersheba Valley）發現一座神殿，入口處還有2個石灰岩祭壇，上面殘存不明黑色物質，當時一直無法驗出其成分，而近日他們透過新科技化驗，發現物質內含有大麻，這也是首次證實古代猶太人進行宗教儀式時會使用迷幻藥。

根據《CNN》報導，考古學家亞哈朗利(Yohanan Aharoni)於1962年至1967年間，出土位於以色列特拉德（Tel Arad）貝爾謝巴山谷（Beersheba Valley）的遺址，陸續發現了方形堡壘、猶太神殿，推測建造與使用時間為公元前750年至公元前715年，裡面還分為圍欄開放式庭院、存儲區、主廳及小酒窖四個區域。

神殿與耶路撒冷聖經記載的聖殿有驚人相似處，也在考古學家相當吃驚，1963年又於大廳和酒窖間，發現了石灰岩祭壇，而祭壇上留有不明黑色物質，礙於當時技術不夠純熟，因此無法得知其成分，直到2年前，考古學家阿里（Eran Arie）透過最新科技，對黑色物質進行分析，發現它含有大麻二酚（CBD）、四氫大麻酚（THC）及大麻酚（CBN）等成分。

不僅如此，大麻內還驗出乳香（香味樹脂）物質，及大麻精神活性的物質，疑似是為了幫助氣味飄散。1993年耶路撒冷考古學家，發現一個可追溯至公元4世紀的洞穴，裡面有一名14歲少女遺骸，腹中還有40週的胎兒，身旁有裝有黑色物體的水壺，研究發現其為大麻，推測可能是為了減輕生產時的痛苦。

而在喜馬拉雅西部的Gaddi部落、非洲布干達王國等，也曾發現他們會在慶典中使用大麻狂歡，因此對於祭壇上發現的大麻，考古學家也無法確定其用途，究竟是用於儀式還是文化習俗，就連大麻如何抵達此處也無從得知，因為在古代近東的考古遺址中，並未發現有大麻種子或花粉殘留，認為大麻很可能是以進口方式帶入。