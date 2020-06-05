台灣不僅四面環海，還擁有山川地貌，可說是自然景觀豐富的寶地，儘管台灣面積小，但各個縣市也有在地的特色與美食，吸引許多外國旅客來觀光。日前有網友提到，不難發現每到連續假期時，台灣民眾大多選擇至國外玩，鮮少留在台灣觀光，不禁好奇詢問「台灣的觀光質感算很差嗎？」。

一名網友在PTT表示，不少台灣民眾到了連假，大多選擇至國外旅遊，反而不願意留在台灣觀光，就算放的假期天數較少，也寧願飛到日本沖繩玩，讓他非常不解，「日本那種傾全國之力下去做觀光的就不用說了，其他國家的話，東南亞歐美等，台灣的觀光質感算是很差嗎？」。

不少人表示「沒有特別規劃、沒有好的維護、住宿貴、交通又不方便」、「飯店爛就算了，觀光地區的物價也不便宜，然後景點無聊」、「先天條件好，但人為因素就很糟糕，幾十年一般從未進步」、「夜市髒亂臭、交通亂七八糟，自然景觀上都是鐵皮屋」、「以CP值來說，墾丁那花費，我真的寧願飛沖繩」。

其中最多人認為，台灣雖然自然環境優，但「景區物價高、交通規劃差、景點維護能力不佳、老街或夜市等觀光區沒特色」4點是致命關鍵，「台灣人很奇怪，一條街看過去大家都賣一樣的東西，然後削價競爭，搞到整條街都沒吸引力然後沒落」、「自然景觀不輸國外，不過規劃和經營管理零分」、「很差啊！去過某IG打卡景點，進去要收費OK，結果裡面建物都年久失修，勉強拍了幾張，才知道攝影師拍照+修圖功力多好，這案例套用全台啦」。