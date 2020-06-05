家樂福不僅賣民生日用品，還有熟食、麵包等，甚至也推出自有品牌商品，有些產品好吃、好用、CP值高，但評價都不一。日前有網友詢問，發現家樂福有出不少自有品牌商品，儘管感到好奇但又怕踩雷，因此詢問家樂福有哪些值得買。

一名網友在PTT提到，日前到家樂福採購時，原本想買湯圓與冰淇淋，期間發現家樂福自有品牌也有出，但因為從未吃過，又擔心不好吃，所以遲遲不敢買，「恩...目前看到的家樂福牌食物都不敢買，他們自家的東西有甚麼推的啊？」。

不少人分享自己的清單「原味希臘優格，每次都買不到」、「家樂福牌冰棒，雖然不怎樣，但一盒才29元，禮拜三還有打8折」、「番茄義大利麵不錯，真心推薦」、「比較常買的大概就麥片、冷凍水餃、熟鍋貼、粿仔條、細拉麵，蔬菜蘇打餅乾也不錯吃」、「咖啡核桃卷好吃，我家這的家樂福有露特西亞的麵包也好吃」。

其中許多人認為，「烤雞」是家樂福自有品牌必買物，「烤雞打趴Costco」、「烤雞兩間都吃過，確實覺得家樂福的醬汁比較香」、「家樂福烤雞比Costco好吃，之前打烊前去買，一隻才99元」、「烤雞、麵食CP值很高」、「整隻烤雞可以買，兩隻雞腿那種不要買」。