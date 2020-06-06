小譚道聽圖說》一路好走 16:302020/06/06 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》一路好走(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然說兩岸同文同種，可是很多時候，根本就只是同文而已，在意思上，就是有些令人詫異落差。 年前，有考察團到大陸，對方熱情招待一行人打球餐敘。打高爾球的人，大多都知道占地大的球場都備有高爾夫球車，在台灣一般上、下車時，不是說坐高爾夫球車，就是簡單的說上車或下車。 沒想到，對方高球場的桿弟是高喊一行人：「請上ㄑㄧㄡ車、請上ㄑㄧㄡ車」～。 接著餐敘，餐敘後，一行人將趕赴其他城市，在台灣，主人必然會祝一行人「一路順風」，然後，對方竟說：「祝大家一路好走」～。 #小譚道聽圖說 #一行人 #對方 #餐敘 #一路好走 #高爾夫球車 你可能也想看 推薦閱讀 網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道 15:492020/05/29 社會 女嗆罵鄰居「死番人」 慘遭對方呼巴掌都被起訴 12:102020/06/01 社會 話題熱門新聞 正妹賽車手跑不出成績 轉戰色情片月賺75萬 - 正妹 - 話題 水族館遇怪魚趴玻璃牆 視角太邪惡她羞爆 - 搜奇 - 話題 台式牛排為何紅不到國外？老饕曝致命傷 - 日常 - 話題 台灣哪一所大學最美？網狂推這間必朝聖 - 日常 - 話題 女友父母要求「百萬禮金＋32兩金飾」台男嚇傻 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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