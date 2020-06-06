雖然說兩岸同文同種，可是很多時候，根本就只是同文而已，在意思上，就是有些令人詫異落差。

年前，有考察團到大陸，對方熱情招待一行人打球餐敘。打高爾球的人，大多都知道占地大的球場都備有高爾夫球車，在台灣一般上、下車時，不是說坐高爾夫球車，就是簡單的說上車或下車。

沒想到，對方高球場的桿弟是高喊一行人：「請上ㄑㄧㄡ車、請上ㄑㄧㄡ車」～。

接著餐敘，餐敘後，一行人將趕赴其他城市，在台灣，主人必然會祝一行人「一路順風」，然後，對方竟說：「祝大家一路好走」～。