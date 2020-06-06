畢業，不等於真正學會；成功，不保證帶來滿足；年長，也不必然失去青春。台大管理學院教授郭瑞祥認為，人生比企業更需要管理，更需要創新，他將企業理論應用於人生，重新思索人生方向，並親身實踐，發展出「人生第二曲線 : W.I.N策略」的人生創新學。

【精彩書摘】前言

人生第二曲線的概念，其實不難懂。但真要實踐，卻往往是兩種情形，一是遇上大危機後，才讓我們不得不被迫行動。但第二種，則是能以勇氣與智慧，超前部署人生。

第一類把危機當轉機，當然很好，但往往也會為危機先付出慘痛代價。就如我懂得擁抱健康、大量運動，正是在我罹患癌症、手術之後，才以這切身之痛，收穫健康無價。

故我衷心希望每位讀者，都能藉由本書，收穫勇氣與智慧，超前部署自己的人生第二曲線。事實上，這更是我撰寫本書的原因。不僅管理學大師韓第曾再三強調：「第二曲線的實踐，需踏入未知領域的勇氣。」我更發覺，每每我於學期末、用最後一堂課，與學生分享我的人生故事、我如何擁抱青澀，換來青春後，他們的眼睛都亮了、勇氣都來了。

原來，勇氣是可以傳遞的。所以，願以這本書——我的冒失卻是收穫良多之旅，激盪出你的更多勇氣。更願我們的這一生都有勇氣，去開創不一樣、但注定愈來愈美好的青春人生。

（本文摘自《人生第二曲線：台大教授郭瑞祥的人生創新學》／天下文化）

【作者簡介】

郭瑞祥

1961年出生於台北，曾在台灣大學取得土木系學士，隨後進入麻省理工學院攻讀土木工程碩士、機械工程博士，畢業後進入美國國家半導體公司，擔任研究發展中心資深製程工程師，並在職進修取得加州州立大學聖荷西分校企業管理碩士。1995年2月於台灣大學工商管理學系暨商研所任教至今，現為台大創創中心主任。

陳建豪／採訪整理

記者／編劇／撰稿人。曾任《遠見》雜誌資深記者。採訪撰文作品有《上海世博深度遊》、《醫路向西非》、《勇敢做唯一的自己：台大教授郭瑞祥的人生管理學》、《教育應該不一樣》（合著）、《她們，好厲害：台灣之光‧18位女科學家改變世界》、《醫願：永齡明日醫療首部曲 台大癌醫》等書。於劇本創作，作品有《蘭陵王》、《千金女賊》、《狼殿下》等。