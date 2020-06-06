一代女皇武則天是歷史上因執掌君權而得到正史唯一承認的女皇帝。66歲才登基上位，為了滿足自己的慾望，特別仿照歷屆君王的三宮六院，設立名為「奉震府」的機構，專門挑選和管理年輕健壯、相貌英俊的男子當作她的「男寵」，但究竟這些「男寵」都怎麼中選的呢？

「男寵」又稱「面首」，根據史記，武則天的男寵數量龐大，最多時甚至高達3千人，其中比較有名的有薛懷義、沈南璆、張易之、張昌宗等人，各個都是風度翩翩、長相清秀的美男子，管理男寵的「奉震府」更由最受寵的張易之、張昌宗兩兄弟管理。相傳這些男寵都是透過特殊的方法才能進宮服侍。由於武則天身分特殊，又因為儒家禮教的關係，無法明目張膽的像皇帝選妃一樣挑選男寵，當時武則天最疼愛的女兒太平公主，為了鞏固自己的權力和勢力不但大肆搜集天下的美男子，還會先幫忙「試用」，覺得不錯的才會推薦給武則天。

除了太平公主，女宰相上官婉兒也因為做事穩妥受到重用，武則天也曾告訴她自己對男寵的偏好，讓她暗地裡上薦不少美男。武則天也因為太信任上官婉兒，甚至會在她面前直接和張易之、張昌宗兄弟倆「辦事」，但也因此讓上官婉兒和張昌宗私下偷情，被發現後本來被處以死刑，但因能力優秀讓武則天捨不得痛下殺手，最後才被處以墨刑。