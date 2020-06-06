時常會有電影以鯊魚攻擊人類作為內容題材，然而這樣的事情卻真實地存在於現實中！澳洲一名男學生皮伊（Lachlan Pye）日前到昆士蘭海岸潛水，然而卻突然遇見一隻巨鯊朝他進行攻擊，他雖然嚇壞了仍奮力掙扎，所幸最後仍順利平安地逃脫。

(影片來源/YouTube/ViralHog/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，皮伊前陣子和朋友一起到盧辛達（Lucinda）潛水捕魚，當時他的朋友在捕到一條魚後便回到岸上，而他則是繼續拿著魚叉想要尋找獵物，沒想到下一秒皮伊卻看見一條長約3.5公尺的公牛鯊（Bull shark）突然衝出，將他準備要捕的魚給撕成兩半，之後更是朝著他發動攻擊，咬掉了他一隻腳的蛙鞋，皮伊頓時間嚇壞了，立刻拚命地踢水想回到岸上，同時他也嘗試用魚叉攻擊公牛鯊的頭部卻無果，所幸最後他仍平安逃脫。

而這一段驚險的過程也被皮伊的GoPro給紀錄了下來，從畫面中都可以感受到當時緊張又危險的氛圍，也讓他直呼這是自己人生中「最恐怖的2分鐘」，不過儘管遭遇了這麼恐怖的「生死一瞬間」，皮伊表示自己還是會繼續從事水中活動，「這就是你必須冒的險」。