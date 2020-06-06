面對摯愛家人的離開是一件讓人十分心痛的事情，有些人可能還會保存有關於對方的物品，藉此紀念緬懷逝去的人。日本一名母親5年前在煮完最後一道料理後不幸過世，女兒和丈夫都不忍將那道料理倒掉，於是就將之放在冰箱冷凍5年的時間，當兩人取出再次嚐到母親的味道後，都激動地掉下了眼淚。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

日本綜藝節目《探偵！ナイトスクープ》最近回顧了一件感人的案例，事發當天媽媽因為蜘蛛網膜下腔出血而逝去，寶谷瑞希和爸爸因為捨不得將她最後所料理的角煮（紅燒豬肉）給倒掉，於是便收進盒子中放入冰箱冷凍，這一放就是5年的時間，她甚至還因此有好一段時間不敢再吃角煮。

但25歲的她向節目組委託，想知道這道角煮是否還能食用，在經過專業人士的檢測後表示，食物只要在高溫100度以上烹煮並且少量進食就可食用，只不過因為可能有微生物黏附，所以吃完後會有肚子痛的風險；對此，節目組也請來了專業廚師幫忙復原料理，寶谷瑞希吃了一口後直呼這就是媽媽的味道，下秒就哭了出來，爸爸也在吃完後忍不住眼淚，這感人的畫面讓一旁的廚師都跟著一起濕了眼眶。