大自然運行著「適者生存」的法則，但在人類眼裡看來可能非常殘酷。國外一名男子駕駛著車在路上開著，卻突然看見一條巨蟒緊纏著一頭小鹿，準備要將之吞吃入肚，男子見狀心生不忍，於是拿起了一旁帶有葉子的樹子揮舞，成功拯救小鹿的性命，然而這個舉動卻引發了網友正反兩面的熱烈討論。

根據外媒報導，這段影片被上傳至推特「@_VineetVashist」，從畫面上可以看見，一條巨蟒正緊緊纏著一頭小鹿，似乎下一秒就要把牠吃進肚子中，剛好經過的男子見狀，馬上撿起了旁邊帶有葉子的樹枝，數次拍打著這條巨蟒想要驅趕牠，一開始巨蟒還嘗試做出反擊的舉動，不過最終牠還是放開了小鹿，朝旁邊的草地逃跑，而小鹿發現自己死裡逃生，也快速地站起身朝著反方向跑走了。

不過，男子的做法卻引起了網友們熱議，有些人認為他救出了小鹿十分英勇，「想想牠如果在吃的是一個人或一個孩子，我們都可能是蟒蛇的食物，人們看見這樣的情況首先的本能就是去拯救！」、「這個人是對的，人類本能地去拯救生命也是自然法則的一種，我不認為這是干擾」；但也有很多人認為他不該插手大自然的運作，「錯得離譜，我們不應該干預大自然，這不是仁慈，反而可能傷害到動物」、「我們看不到的是，這條蟒蛇可能因為飢餓而死」；最終有人歸納出了一個結論：「對鹿來說是對的，對蟒蛇來說卻是錯的」。