台灣擁有各式各樣的美食，其中又以火鍋是許多人最愛吃的料理之一，走在街上都可以看到琳瑯滿目的火鍋店。不過，有網友對此就感到十分困惑，為何在台灣這麼熱的地方，火鍋還會深受大家喜愛而流行起來呢？

這名網友在PTT上發文，指出火鍋是一道料理技術性不足的食物，先把湯頭煮好之後，只要把食材一個個丟下去燙熟就可以吃了，而且台灣還位處於亞熱帶地區，夏天的氣候相當炎熱，原本應該是北方人的料理，然而很多台灣人卻還是耐著天候和火鍋的滾燙在吃，甚至台灣隨處都可以看見火鍋店，大家聚餐也喜歡約在火鍋店，反而是熱炒、桌菜這些餐廳比較少人會去，讓PO主非常不解，到底為什麼火鍋在台灣可以這麼紅，「台灣人是不是不懂吃啊？」。

此文一出，有不少老饕便出面替火鍋「辯護」，「冬天室內沒暖氣又濕冷，只好吃火鍋取暖，喝口熱湯暖心暖胃」、「自己煮火鍋有一種料理的感受 不是單純吃而已」、「吃火鍋才能體現食材的本體」、「台灣人最愛簡單又飽足的東西」、「火鍋比較能吃出食材原味，你說的熱炒都過度調味，不耐吃」；也有人點出了CP值的問題，「你是有錢人嗎？一般人能天天午餐吃桌菜？」、「熱炒、桌菜都太貴」。