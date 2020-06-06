日本經常會發明一些神奇或搞怪的物品，讓人們看了都哭笑不得。最近，一名日本女偶像就收到了粉絲們送的「魔術T恤」，只要穿上後就可以讓身材看起來非常好，不過當她一轉身露出側面後，就會瞬間破功，讓不少網友們看到後都忍不住笑了出來。

藤宮萌奈（藤宮もな）是日本三重縣地方偶像團體Kirameki☆Unforent （煌めき☆アンフォレント）的成員，本月3日她在推特中分享了兩張照片，畫面中的她穿著來自御宅族粉絲所送的「魔術T恤」，從正面看她的上圍十分豐滿，在搭配上可愛的長相，完美詮釋了「天使臉蛋，魔鬼身材」這句話；然而下一張照片她卻轉身露出了側面，只見傲人上圍瞬間消失，真實身材一覽無遺。

網友們看到照片後都相當震驚，但同時也覺得非常有趣，「這樣看起來，眼睛的錯覺真的很厲害」、「側面的照片真的太衝擊了」、「沒關係，妳怎樣都可愛」。事實上，這件T恤在推出後就曾經造成一股熱議，該品牌還推出了許多擁有3D效果的T恤，讓大家看到後都會陷入這個「視覺陷阱」。