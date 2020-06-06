在台灣有不少外國觀光客旅行必去的景點，像是：台北101、九份老街、士林夜市等等，然而有一部分人卻喜歡探尋一些隱密的私房景點，有些地方甚至連在地人都不見得知道！最近，有網友就相當好奇台北市內有哪些私房小地標，引起一陣熱議。
這名網友在PTT上以標題「當地人才知道的台北小地標」發文，好奇在台北市共12個行政區內有哪些在地人才知道的景點，而他也率先在文章中列舉了一些例子，有737夜市、延三夜市、木柵老街、石牌商城、景美夜市、遼寧夜市等，表示這些都是在當地小有名氣，但一出了那個範圍後就比較少人知道的小地標，最後也詢問其他網友，除了上述他所提及的這些外，台北市還有哪些地方也是呢？
沒想到文章發布以後竟引起木柵在地人的驚訝，直呼不知道木柵老街的存在，「第一次聽到木柵老街…」、「我住木柵33年還不知道木柵老街是哪…」、「木柵老街在哪？完全沒聽過」、「木柵老街？我搬到文山區20年，聽都沒聽過」、「木柵只聽過打鐵寮，沒聽過木柵老街…我是在木柵長大的」。據悉，木柵老街坐落於木柵路三段、開元街、保儀路、指南路一段等地段一帶。
文章來源：PTT
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