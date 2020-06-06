當漁業三不五時和濫捕枯竭的印象相連結，對海洋友善的定置漁業就更顯價值。定置網是在海中定點設置漁網，依照魚類習性圍起猶如迷宮般易進難出的空間，在魚群因為漲退潮（台灣西部）或洋流（台灣東部）游進網內後再前往捕撈的捉魚方式。

新竹香山的海山漁港近海，是台灣西部唯三的定置漁場所在之一，也是西部最北邊的定置漁場。這裡不只有從傳統網具延伸進化的「雙頭單層落網定置網」，在明發定置漁場內還有震撼視覺效果遠近馳名的「魚瀑布」可以觀賞，以及最新鮮的第一手魚蝦可以帶回家嘗鮮。讓我們跟著漁場主人鄭明發，從他波濤起伏的人生，看看這坐落在香山一角的定置漁業。

依海流與魚蝦本性設陷阱，願者入網，是定置漁場精髓！

經過數十分鐘的航行，可以抵達位於近海的定置漁場。（圖／陳敏佳攝）

海洋，是最保鮮的冰箱。

當漁網逐漸收起，捕獲的魚蝦也和網底一起浮出水面。（圖／陳敏佳攝）

當漁網逐漸收起，捕獲的魚蝦也和網底一起浮出水面（二）。（圖／陳敏佳攝）

新鮮無比的漁獲，魚眼清明透徹。（圖／陳敏佳攝）

回到明發定置漁場的賣場後，網中傾瀉而下的魚瀑布既是觀光客的看點，也是饕客蓄勢待發的搶魚前奏。（圖／陳敏佳攝）

眼明手快是滿載而歸的不二法門。（圖／陳敏佳攝）

當天現撈現售所保證的新鮮程度，是吸引顧客的主因。（圖／陳敏佳攝）

現場亦有代客殺魚取肚的服務。（圖／陳敏佳攝）

新竹市的兩個定置漁場｜

明發定置漁場：新竹市香山區海山港路22-1號 03-5373452

金吉利定置漁場：新竹市香山區那魯灣街1號 0911-255966

「不要叫我老闆，叫我發哥！」坐在明發定置漁場辦公室內，鄭明發笑容爽朗、聲若洪鐘，五十三年次的他，常常自我介紹今年才二十七歲，這話可不是亂說，雖然生理年齡算起來是五十五歲，但他心理年齡就是這麼年輕，因為他的人生從來到新竹香山才開始，「在此之前，是一片空白！」

鄭明發的老家在苗栗竹南，漁業與大海陪伴他活了半世紀。他記得阿公牽罟捕魚，在鐵路局上班開貨車的爸爸輪三班，下班後就去海邊幫忙，他是家裡的么兒，上面還有兩個哥哥、三個姐姐，自己跟著家人到海邊也幫不上忙，但好玩學著別人的動作拉拉魚網成了珍貴的童年回憶。

但父親在他國小四年級那年過世了，他是老么，全家人都疼，生命卻少了父親的角色，上了國中後開始出現讓家人頭痛的行為，大他十歲、已經在基隆海洋學院讀書的大哥決定，讓鄭明發轉學至基隆，兄弟兩人一起生活。

討海去，先上了遠洋鱈魚船

離開了老家，鄭明發很尊重哥哥的安排與建議，國中畢業後，報考基隆海事（今基隆高級海事職業學校）漁撈科，雖然只是職業學校，但若參加學校技藝競賽前三名，可以保送海洋學院（今台北海洋科技大學）。「可惜比賽我只拿到第四名，但是還有一個機會，當時高雄海專（今高雄海洋科技大學）成立了二專航海科，需要一年海上工作經驗才可以報考，所以我就上遠洋大單拖漁船，到美國阿拉斯加抓鱈魚工作啦！」鄭明發回憶。

那是民國七十年左右，台灣經濟衝刺中，人口也持續成長，遠洋漁船、商船提供的「跑船」工作，提供了許多青年一個尋夢與賺錢的機會，鄭明發也是其中一人，在那個年代月薪一萬六千元，是很不錯的收入呢！但在異鄉的一年十個月又十八天，卻成了他人生最苦的一段日子。

「我們的漁船停在美國安哥拉治的港口加油、補給，船上幾位同房的台灣人，除了工作以外，就是待在一個小房間，不管是愉快或是起口角，轉身又看到對方，生活單調、無聊。」也因此，當漁船宣布回航，儘管當地結識的美國女性友人勸他留下發展，他還是無法壓抑思鄉的情緒與亢奮心情，在船上一天一天倒數著回到基隆港的日子，他說：「如果年紀再大一點，我可能會考慮到綠卡、收入，但那個時候什麼都不管，連船上大廚煮好的餐也扔到大海，一想到快回家了，哪還吃得下飯？」

心與網，一起定在香山

待船一靠港，鄭明發立刻離職，順利考上高雄海專航海科二專，畢業後至海軍服役。等他退伍時，大哥也已經從基隆轉至高雄海專任教，專門研究定置魚網，他成了大哥最得力的助理，開始至全國各地定置漁場進行訪調，每次一待就是一星期，輪到香山地區的定置漁場調查時，漁場股東看他做事認真，提議他入股，待在漁場工作，這裡恰好離竹南老家不遠，可兼顧獨居在老家的母親，鄭明發點頭同意了。

股東讓他入股，唯一的條件就是鄭明發必須出海工作。年輕的鄭明發很肯拼拼看，每天清晨看潮汐出海撈魚，中午跟著股東在省道旁叫賣剛上岸的鮮魚，傍晚整理剩下的漁獲後，親自開車送到北部魚市。

「我一人做了三份工作，雖然累，但年輕嘛，還是撐下去。出門的時候孩子在睡，回家時孩子又睡了，老婆說我把家裡當成旅館。而且做這麼累，薪水也只從兩萬一升到兩萬七，當其他員工加薪的時候，公司以不賺錢為理由，讓有股東身分的我不能加薪。」鄭明發當時會怨歎，也不可能不抱怨，但時過境遷，他反而深深感謝股東當年給自己的磨練，讓他累積了海上、現場銷售、通路往來的經驗與實力。

乎人請變成做頭家，每道工都信手拈來

而且戲棚下站久了，他真的等到成為漁場主人的機會了！十二年前，身心疲憊又得不到合理待遇的鄭明發，終於向股東提離職，沒有漁場實務經驗的股東決定開價三千五百萬，把漁場賣給別人，鄭明發想了想，實在捨不得如同自己孩子般天天照顧的漁場，向股東提議不如由他自己買下來。

股東同意了，降價兩百萬，但對鄭明發來說還是一筆天文數字，他跑到每天出海前都會去燒香拜拜的媽祖廟擲筊，媽祖婆給了一個聖筊，鄭明發夫妻開始四處籌錢的日子。他至今記得，要付最後一筆款項那天，股東就像以前他每天報告漁獲時會泡一杯茶招呼他一樣，也為他泡了一杯茶，對他說：「阿發，你是井底之蛙，不知道外面的世界變得怎樣了。」

鄭明發知道，股東是覺得他傻，買下了一個不賺錢的漁場，卻不知道就算他每天只是賣魚、送魚，也已經不是十九年前剛來香山的那個不經世事的小伙子了。

「台灣定置漁場，從基層開始做起到當老闆，應該只有鄭明發。」鄭明發信心滿滿地說，東海岸漁場多是世襲，聘漁工出海，漁場老闆只負責岸上管理；西海岸漁場不多，但接手的第二代也不一定那麼勤勉、積極。相較之下，他有多年累積的實力，就算是坐在辦公室裡看著漁船上的監視器螢幕，他也知道漁工手上正在忙什麼，下一步又打算做哪些工作。

唯一讓他緊張的是，以前的股東以營收不佳為理由，反對維修補強漁場，東省西省的結果，是讓海上、岸上的人都提心吊膽。「每年九月東北季風起，我們就說吹九降風了，到隔年六月結束漁期，是漁民要拼的『大月』。因為風平浪靜時，漁民只能抓到上層的廉價魚，風起時海象紊亂，就是底層大魚帶來財富的時候。」鄭明發說。

想乘風發浪財，還有颱風這一關

所以鄭明發一接手漁場，第一件事就是強化定置魚網，慢慢補齊設備，但要花錢就要先靠抓魚賺錢，以前漁場一天出海一次，他掌握六個小時漲潮、六小時退潮的節奏，硬是一天出海兩次。遇到颱風來襲前夕，他捨不得收網，想著再拼一下、再拼一下！結果一夜過後，兩組魚網被吹得歪七扭八，全都報廢，上千多萬的投資就沉入大海了，他現在想起來，還是忍不住咬牙切齒，「一個颱風柯羅莎（二〇〇七年）、一個是颱風杜鵑（二〇一五年），都是我一生的痛！」

連漁場都壞了，鄭明發這次真的趴下去了，房子已經抵押借款，他只好向親友借錢，借到大家都說：「阿發，你別再來了。」夫妻倆看盡人情冷暖，除了還沒有下跪求人，頭已經低到不能再低。

但鄭明發大概是沒學過怎麼怨天尤人，落魄時努力、成功時謙虛，讓天公伯又疼一次憨人。十二年後的今天，明發定置漁場已經從最初接手的兩組魚網擴充至六組，而且設備基礎穩固，一般定置魚網固定的石頭包約三至五噸，但他的石頭包有八至十噸，這樣單條魚網連著石頭包要價兩萬六，而一個定置網就需要四百五十粒石頭包。

東西岸網大不同， 追求永續也是目標

目前全國有六十二個定置漁場，東海岸從宜蘭頭城至台東三仙台間有五十七個，屏東一個、苗栗兩個、新竹兩個，明發定置漁場就是位於西海岸最北處的漁場。而東西海岸因為地形與潮流的差異，東海岸採單邊定置網，出海時間彈性大；西海岸則採雙頭單層落網定置網，每天把握漲潮時間出海撈魚。

和其他漁業方式主動捕撈或是箱網餵養圈魚不同，定置網是靠潮流讓魚主動游入網口，魚群進入「運動場」後會洄游繞圈，再從「樓梯」游入兩側落網。根據學者估算，這樣的漁撈方式約可留下四成的魚在網內；而且固定魚網的石頭包會成為人工魚礁，增加魚群棲息地。再加上鄭明發特地把魚網網目從一至一點五吋，擴大至兩吋，都是他認為定置魚網更能達到永續漁業的原因。

不過這樣的捕撈方式雖然對海洋友善，但佔地範圍大，以明發的魚網來說，長寬達一公里、前後深度則有一點五公里，其他漁船經過必須繞行，讓不少漁民反對定置魚網的設置，「要申請定置漁業權執照，在提出公告的一個月內，只要有任何一名漁民提出異議就不能成立。因為影響區域太大了。」也因此目前核發執照的漁場，即便無法父傳子，也會試著易主或是找人經營，不願輕易放棄執照。

百年前從日本傳來台灣的定置漁場，現在在日本已設置上萬組，因為漁船作業時間固定、生態保育，又能保證漁獲新鮮，同時還可結合觀光發展。台灣現在也越來越重視這種被動式、可讓漁源生生不息的漁撈法，新竹市政府特地在「香山走透透」活動中，將明發定置漁場列為其中一站，鄭明發也樂於配合，「推廣定置漁場是我畢生的志業！」就算子女無意接手，他也會等待有緣人出現，好傳授畢生所學與經驗。

對魚對人都要善良，才有新鮮好漁獲

女兒曾經問他：「爸爸，哪有可能一個人做一件事三十幾年都不會膩？你不會想跳槽嗎？」他笑著回答：「我是歡喜做、甘願受。」直到現在，每年漁期剛開始時，鄭明發還是會出海做事，為了讓聘僱的十七名印尼移工心向漁場，他把原本大通舖的房間隔間、不讓移工吃隔餐飯、按年資加薪、輪班放假、超過工作時數可領加班費，就是希望移工和他一樣，把漁場當成自己的家。

（圖／陳敏佳攝）

長期的捕魚經驗也讓他察覺，這十多年來漁獲量或許沒有明顯減少，但捕撈的魚種不再四季分明，而且海漂垃圾有時比魚還多！所以來明發漁場買魚，一個塑膠袋要五元、一個保麗龍箱一百元，他不是要賺錢，而是要大家以實際行動保護海洋。

算起來，鄭明發超過一半的人生都在定置漁場度過，他深知「靠漁吃飯」必須天時（氣候）、地利（環境），還要人和，否則幾座目標顯著的定置漁網立於海中，任何一位漁民只要拿把小刀輕輕劃過繩索，就能造成嚴重損害。

但一切的努力，終歸是為了魚——將最新鮮的魚送到消費者手上。愛惜漁獲的他，改變以往路邊賣魚的作法，訂製了白鐵平台，推出「定時搶魚」，每月公告價目表、每天公告漁船卸貨時間、公斤計價，無論魚販、餐廳採購、一般民眾都可以取籃子來卡位買魚，當起重機吊起箱內漁網，運至鐵台上方，隨著鄭明發發號命令，幾百斤海魚立刻傾瀉而下，眾人手起魚入籃，整套流程鮮魚不落地，鄭明發對此引以為豪，他歡迎大家來明發「搶魚」，品嚐第一手海魚的鮮美滋味，「吃一次、兩次、三次，然後我保證你回不去了！」

(本文摘自 《IN新竹001期》)