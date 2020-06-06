海山漁港這兒標榜的定製漁場當天現撈現售活動，可以讓老饕購入新鮮美味到吃了會彈舌的海鮮。但是，想要好料入手，可是有撇步的！ 就讓我們前進以「魚瀑布」聞名的明發定置漁場，看看內行人怎麼帶著新竹外海的好料滿載而歸！

現金－錢當然要有，但也別帶太多，免得不小心買到錢包破洞

手機－要當「巷子內」的人，前置功課不可少做！手機追蹤臉書最新消息，了解當日招牌魚貨

雨鞋－穿上雨鞋避免滑倒，眼睜睜看著獵物被攔截

容器和冰桶－最後別忘了帶上置物盒、自備塑膠袋和冰桶裝好你的戰利品，保持新鮮又愛護地球哦！

一起了解攻略順序吧！

1瞄一眼公開透明的價格，每個月更新一次。

2拿個籃子佔好位置，等等用木棍撥魚到面前一網打盡。

3從漁船上卸下的漁獲運來了。今天有什麼好料呢？

4白帶或花枝等特殊魚貝會集中放在靠近入口處，先排隊先贏。

5只要湊足人數，體積較大的魚就能切片賣。記得趕快喊+1！

6一大網的魚用天車吊掛到不鏽鋼的搶魚平台上，維持魚不落地。

7魚瀑布從網子傾瀉而下，刺激的一分鐘到來～

8眼明手快最重要，晚了可只剩碎冰囉。

9看看周遭鄰居拿到什麼好貨，也許可以互相交流一下戰果。

10排隊找老闆發哥結帳，還可以獲得烹飪建議。

11現場也提供殺魚服務，去內臟、刮鱗，熟練的漁工一手包辦。

12接過處理好的魚，一旁有碎冰可裝進冰桶和塑膠袋，一路保鮮回家。

交通方式：

自駕：台61縣81.3公里處轉海山港路，或者國道三號109香山交流道轉台一線北上轉海山港路轉入行駛約兩百公尺處即達。

●大眾運輸：台鐵區間車搭至香山火車站，或者苗栗客運搭至香山站下車，步行13分鐘即達

《前往呷好料！海鮮美食不漏勾大推薦》

定置漁場賣的是需烹煮的生鮮，若要問至新竹市哪裡有好吃的海鮮料理可以一解口腹之慾，愛吃小組明查暗訪挑選四家連新竹在地人都超推的店家，不論中式或西餐都可以在這找到答案。

築地鮮魚

地址：新竹市東區金山十五街5號・電話：03-5780688・營業時間：午餐 11:00 - 14:00／假日延長到14:30／晚餐 17:30 - 21:00／除夕至初三休息

將心比心的待客之道，CP值爆表的日式料理小店

「你不要看我賣得這麼便宜，其實我的食材跟高級日本料理店一樣，我只是覺得賺錢夠用就好，大家吃飽吃好比較重要。」每逢用餐時間，店外總是大排長龍，走進店裡，牆上寫滿老闆對自家料理的推薦及分析，老闆笑說客人就愛看他推薦菜色。談到店內的料理，老闆最推海味滿滿的500丼，醋飯上方鋪滿干貝、海膽、牡丹蝦及各式厚切生魚片，喜歡生魚片蓋飯的朋友絕對要試試！另一道是超划算的鮭魚頭定食，老闆秉持著食材不浪費的精神，推出幾乎比一般店家便宜一半的價格，一個成人手掌大的新鮮鮭魚頭烤得金黃便上桌，配餐提供清爽的小菜跟滿滿都是料的鮭魚味噌湯，除此之外，不同於日式料理常見的組合是糖心蛋或是玉子燒，老闆在熱騰騰的白飯上放上軟嫩的炒蛋，拌進飯裡入口咬下，柔滑的蛋液包裹在白米上十分正點，怪不得總是座無虛席，想吃的朋友記得早點來。

竹湖暐順麗緻文旅－聖香樓

地址：新竹市東區大學路16號2樓・電話：03-5715888・營業時間：午餐 11:30 - 14:00／晚餐 17:30 - 21:00／週一公休

南寮漁港新鮮直送，季節限定尚青啦

座落在清大跟竹科附近的聖香樓，平常服務的對象大多為教授及商務人士，好吃的料理加上平實的價格，不論洽公或宴客都是一時之選，開業兩年半已做出十分優秀的口碑。為了維持餐廳的多樣性，聖香樓不定時推出季節限定料理，三月特別與新竹的南寮漁港合作推出兩道特色料理，選用冬季及春季台灣西部近海常見的馬加魚跟白口魚入菜。

肉質細緻的白口魚放上檸檬及蘿蔔，搭配主廚特製的泰式酸辣醬汁蒸煮，甘甜的蘿蔔可以中和酸辣醬帶來的嗆辣感，入口之際就能感受到酸甜之間的平衡；第二道是肉質Q彈的馬加魚，高溫油炸後吃起來有雞塊的口感，配菜上師傅特別選用香甜的哈密瓜加上酸甜的奇異果，佐以優格製成的奶油醬，點綴酸度較高的紅莓醬，柔滑細緻的口感大大增加入口的層次。即日起到三月底限時限量供應，請提前預訂唷。

新竹老爺酒店－老爺鐵板燒

地址：新竹市東區光復路一段227號2樓・電話：03-5631122・營業時間：午餐 11:30 - 14:00／晚餐 17:30 - 21:00／週日公休

嚴選頂級生鮮食材，現做鐵板料理直送口中，美味零時差

聽著鐵板滋滋作響，看著師傅以優雅的姿態或切或煎地處理食材，一舉一動彷彿表演一般。與一般鐵板燒餐廳不同之處，在於這邊所有菜色都由主廚親自採購、挑選、搭配及烹飪，因此師傅非常清楚食材的特性，加上經年累月的訓練才能造就這般行雲流水的手藝。

近來新一季的菜色，首先是西非大明蝦，以胡椒跟鹽巴簡單調味後小火慢煎塑形，配上低溫烘烤六到八小時的蕃茄乾，加上色彩鮮豔的甜豆跟櫛瓜的西式料理。醬料處理上師傅選用帶點辛辣口感的美式芥末醬，特別的地方是當中加了些許的花生粉，可以中和黃芥末的嗆度，在口中形成微妙的平衡，十分值得一試。說到主食，師傅推薦「蠔油南非鮑」，結合中式的蠔油加上日式常見的海藻，吃起口味醇厚卻不負擔。乾煎後的南非鮑可以搭上美國大蘆筍一起食用，鮮甜的滋味與海鮮相得益彰。如果想吃一餐豪華的海鮮饗宴，老爺鐵板燒絕對是不可錯過的選擇。

新漁人碼頭＆造船之家

地址：新竹市東大路四段236巷30號・電話：03-5368022・營業時間：午餐 11:00 - 14:00／晚餐 16:30 - 21:00／ 週末中午不休息，全年無休

南寮在地口味 ，給造船師吃的傳統海味

身為造船廠第五代的謝老闆娘，從小在造船廠長大，造船工作十分忙碌又耗體力，看著媽媽為了餵飽廠裡師傅飢腸轆轆的肚皮，乘著靠海之便，以可以儲放的乾貨搭配現撈的海鮮，有什麼就煮什麼，用食材自身的風味去調味，健康又海味滿滿。懷著這份溫暖的記憶，在造船廠收掉後，她決心延續這份傳統的南寮海口味，透過食物傳承漁港的記憶。

問起推薦的菜色，她只會回答新鮮的最好吃，因此內行人都知道要點份「鮮魚米粉湯」，採當天漁獲加上熬煮多時的湯頭，細細煨煮、滋味醇厚。另一道必推的是「醋溜魚片」，她選用漁民認為經濟價值不高的成仔魚，先醃後炸軟化肉質，淋上特調的醋溜醬，酸甜的滋味帶有一點辣椒的辛口，配上魚肉一口吃下，十分順口。老闆娘相信每種魚都可以找到最適合的烹煮方式，透過料理找到每種魚的價值，友善漁民之外也能創造更多的經濟循環。有機會來到南寮，請來嚐『鮮』！

鮮魚美景一把抓， 竹市海岸線趴趴走

除了定置漁網所在的海山漁港之 外，新竹市的沿海地區還有許多 值得一訪的景點。因為經過全體 規劃，輕易就可以排出一套互相 串連的景點大餐，小巧玲瓏的幅 員，也讓風城的海岸線之旅適合 現代人忙碌的步調，想走就走， 短程無負擔，快揪來親朋好友一 起玩一趟吧！

(本文摘自 《IN新竹001期》)