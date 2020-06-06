不少人在買房子前，會以價格、交通便利、學區等因素作考量，而房子的品質也很重要，有些人則以找知名營造公司為首選。日前有一名網友提到，房子裝潢過後，基本上就看不出房屋的品質，因此詢問是否要找知名的營造公司較妥當。

一名網友在ptt表示，房屋在經過裝潢後，原貌也看不出來了，不清楚建造時是否有偷工減料，認為是否要找知名營造商，品質也會相對穩定，「買房子找大家營造公司是不是會比較有保障呢？還是小家反而用料實在物美價廉？」。有些網友認為「是有差，但好的營造通常也很少蓋一般建案」、「千金難買好鄰居」、「大間的營造好像也只是包給中型，再包給小型的」。

還有人認為，營造商承包的廠商才是品質關鍵，「品質好壞全看小包、粗工、臨時工有無品質意識，跟營造商無關，手套、菸蒂、檳榔渣丟的到處都是，反正灌漿就看不到」、「貴一點就是多賺一點，經營品牌的目的就是要利潤啊！但分層發包下去，又不是營造廠董事長給你蓋房子，是那些一天領不到幾千元的粗工好唄，而且只要沒認真盯都嘛隨便做」。