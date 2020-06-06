義大利盧加省（Lucca）中世紀古城法布里凱迪卡雷吉內（Fabbriche di Careggine），在1946年被淹沒於水壩、人工湖中，而居民也都移居至他地居住，不過建築物結構仍相當完整，古城上一次浮現是1994年，而2021年有望再度露面，讓許多民眾都相當興奮。

綜合外媒報導，法布里凱迪卡雷吉內（Fabbriche di Careggine）13世紀由鐵匠打造的家園，當時迅速成為知名鐵工生產地，直到1946年建造水壩與人工湖，古城才因此沒入水中，而當地居民則遷徙至小鎮瓦利索托（Vagli di Sotto），水庫水量減少時，教堂、村莊及幾棟建築物曾一度浮現。

而古城在1958年、1974年、1983年與1994年曾露過面，1994年市長喬爾基（Domenico Giorgi）的女兒洛倫扎（Lorenza Giorgi）表示，「在1994年，我的父親曾提議清空水庫，當年夏季也順利讓古城重見天日，這也迎來100多萬觀光客，對於一個小城市而言，可說是非常難得」。

洛倫扎提到，「我希望明年可以吸取經歷，讓每個人都能留下美好回憶」，有消息指出，擁有大壩的能源公司（ENEL）表示，2016年曾計畫清空人工湖，但當時並未通過，目前正在考慮排乾，希望讓古城帶動該地區的觀光業，因此2021年有望再看到沉入湖底的古城。