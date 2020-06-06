台灣小吃黑白切菜色多樣，以店家隨意切招牌菜的吃法得名，包含肝連肉、嘴邊肉、豆干、海帶等，但偶爾也會吃到沒看過的食物。日前有網友至小吃店，發現食材櫃裡放了捲曲的小吃，卻又不是花枝，讓他好奇詢問此為何物，不少內行人直呼「好吃耶！現在很少看到」。

一名網友在《爆廢公社公開版》表示「知道這是什麼嗎？我活到快40歲，第一次吃...」，只見食物櫃裡放了一盤捲曲的怪異食材，外觀為白色的，上面還有一排排的格紋，看起來像是花枝。不少人困惑詢問「第一次看到...，我以為花枝咧」、「沒吃過！但是今天看到了，一輩子不會去吃」、「我活到40幾歲，沒吃過這個」。

不少內行網友解釋，這食物名叫「天梯」，也就是豬上顎，「醬油膏、芥末絕配」、「小時候都跟鄰居米粉湯老闆說，我要牙齒（限量），長大才知道這叫天梯」「它的口感是脆脆的，帶有點彈性」、「天梯啊！豬上顎，就你舌頭往上頂，頂到的地方」、「一隻豬就一塊而已，當年辦桌出一道這個，每盤至少30個15桌...，內行的全傻眼」。