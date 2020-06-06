新冠肺炎爆發後，導致不少人因此失業，其中可向顧客出售色情照的OnlyFans，反而成為疫情中的新商機。澳洲有一名女賽車手，放棄馳騁V8超級房車賽(V8 Supercars)的夢想，反而轉戰販售色情照片與影片，每個月可賺2.5萬美元。

在 Instagram 查看這則貼文 RENÈE GRACIE 🧂（@renee_gracie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 下午 3:38 張貼

根據《每日郵報》報導，25歲葛蕾西(Renee Gracie)原本是V8超級房車賽全職女賽車手，在2015年與瑞士賽車手希爾韋斯特 (Simona de Silvestro)搭檔爆紅，原本夢想在美國納斯卡賽車車(NASCAR)賽道上狂飆，豈料2016年卻逐漸失色，位置也被後來者取代。

葛蕾西透露，她的賽車生涯並不成功，也意識到自己並不出色，開始逐漸失去興趣，7年內甚至沒賺到錢，也未取得資金，退賽後只能到汽車維修場工作，直到粉絲建議她轉戰OnlyFans平台，才開啟她販售裸照的工作，第一周就賺到3000美元(約新台幣9萬元)，而她的家人也表示支持，甚至為她的薪水感到驕傲。

在 Instagram 查看這則貼文 RENÈE GRACIE 🧂（@renee_gracie）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 26 日 上午 12:47 張貼

葛蕾西如今在OnlyFans平台上賣辣照，聲稱每個月能賺到2.5萬美元(約新台幣74萬元)，「這是我一生中做過最好的事，雖然這從未在我的夢想藍圖中，但我真的很喜歡，無論別人怎樣說我，我都無所謂，反正我賺得很多錢，對自己的定位也很滿意」，而她主要賣裸照或影片，並非性工作者。目前她打算買新房，並在1年的時間內還清房貸。