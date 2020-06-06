別因外觀的不同，而去否定一個人的能力。日前有一名女網友透露，她原本在一間科技公司工作，之後另一間公司以加薪1萬元的條件挖角，眼見待遇不錯她便跳槽，豈料上班第二天，主管卻以「眼神太犀利」理由資遣她，私底下詢問同事原因後，讓她當場心碎。

一名女網友在《Dcard》提到，她原本在一間薪資不錯的科技公司工作，之後遇到另一間公司有意挖角，且願意提供多1萬的薪資，對方主管也願等她下班過去面試，在同事的鼓勵下她決定踏出去，前後面試了兩次終於錄取，第一天上班與同事相處也很融洽。

豈料第二天上班時，主管便約她私下面談，提到與其他同事商量後，認為原po眼神過於犀利，似乎可以看穿人，這也給人很大的距離感，導致同事都不敢與她互動，最終遞上離職單希望她填寫，這讓她愣了許久，直呼昨天還與同事有說有笑，甚至還約了一起吃中飯，結果如今卻反被說有距離感。

原po忍不住反問主管「請問您也是這麼認為嗎？」，對方僵了3秒後，表示眼神是真的很犀利，還建議她以後戴個眼鏡，看起來比較好相處，更提到也可讓原po繼續做，但這樣並非最好的選擇，將來可能會因承受不了職場孤立而離職，認為她現在被資遣還可以領失業補助。

原po最終也同意簽離職單，「聽起來有就算跟同事相處得很好，也會被弄走的感覺，領補助什麼的我是沒想過，但要開始找工作了…」，而她私底下詢問同事後，才得知其實並非眼神的關係，「說因為我走路一拐一拐的（我有身障）有礙觀瞻，主管表示之前面談時我走路看起來沒有那麼嚴重，這樣有損公司形象（工作需外出見客戶），所以我才被資遣的...」。

不少網友都感到相當氣憤，還有人分享類似經歷「我曾被用因為太安靜、不跟同事互動為由被資遣，我還以為我應徵到的是交友公司呢！」、「我錄取上一家公司，第一天上班，才剛走進去，就被說『第一眼看到你就不喜歡，太文靜』，當下尷尬的回「我什麼都還沒做...」，之後給了錢要我走。重點是說這句話的那個人，是叫我去上班的人」。