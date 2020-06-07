台灣的夜市文化十分發達，在夜市中有各式各樣價格親民且好吃的小吃，而10元壽司更是經常可以看見的攤位。不過這麼便宜的價錢也引來了網友的好奇，有人便發文詢問，1個壽司只賣10元老闆到底有沒有賺到錢？

這名網友在PTT上發文，表示自己在逛夜市的時候看到有10元壽司的店家，攤位上的壽司通通都只要10元，但他看到軍艦壽司上的魚卵粒粒分明，師傅捏壽司的手法也相當專業不含糊，雖然當時他已經吃飽了，所以並沒有購買，但這麼便宜的價錢讓他頓時間心生疑惑，「10元是要賺什麼？是不是賠錢賣啊？」。

文章發布後有不少網友紛紛留言：「這個我真的不敢吃，不是便宜的問題，是夜市東西沒辦法好」、「記得有看過新聞，有些不知道冷凍了多久」、「成本大概三元」、「有些食材會混用色素」、「批貨的啊」。

但也有人提出了不一樣的意見，「車站賣的壽司不是也一個10塊？」、「一個便當可以捏幾顆壽司，這樣想就知道壽司一口就沒了還賣10塊，這樣叫便宜？」、「隨便搜尋壽司抽檢，一堆名店也生菌超標」。