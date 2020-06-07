「偽娘」是一種在日本滿常看見的文化，意即女性化打扮的男性，而他們本身的生理性別和性別認同等都仍為男性。最近，日本一名喜歡分享自己彈電吉他模樣的可愛正妹在推特上爆紅，不過前陣子他也分享了自己這8年變化的秘密，讓不少網友看到後都大吃一驚。

(影片來源/YouTube/にもめろ)

這名正妹叫作「にもめろ」有著水汪汪的大眼睛和超級可愛的長相，再加上她經常以雙馬尾的髮型示人，更增添了一股俏皮的感覺，不過同時にもめろ也擁有很強的音樂才華，常常都會分享自己彈奏電吉他的影片，投入在音樂中的他看起來非常帥氣，反差的魅力讓他得到了不少網友的關注，因而在推特上爆紅。

然而近日，にもめろ曝光了自己8年前和現在的對比照片，並在文中寫道：「經過8年的努力，等到我發現的時候已經成為了女孩子」，網友們看到後都表示非常震驚，引來了不小的關注，而にもめろ本人也出面補充解釋，表示自己只是喜歡女裝打扮的男性，變裝全靠化妝技巧並沒有整型，平常的興趣就是重金屬，才會在居家防疫的期間拍攝影片、秀出自己的愛好。