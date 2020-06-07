貓和老鼠在大眾的印象當中都有一種「歡喜冤家」的感覺，反應靈敏的貓咪非常擅長去捕捉老鼠，不過像是許多人小時候都有看過的卡通《湯姆貓與傑利鼠》卻一反常態，以老鼠捉弄貓咪作為主題，讓大家看得哈哈大笑。最近，在西班牙街頭便真實地上演了一場「貓鼠大戰」！

(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據外媒報導，這場貓鼠大戰上個月27日時，發生於西班牙馬拉加的某個街道上，當時一隻黑貓想捕捉一隻體型相當肥大的老鼠，牠不斷地跟在老鼠身後追趕著，沒想到下一秒老鼠卻突然回過頭朝著牠一連展示出了好幾個「飛踢」，讓黑貓當場嚇傻，被步步逼退回馬路中央，雖然過程中牠也是圖伸出爪子反擊，不過老鼠又接連飛踢了好幾次，讓牠又因為受到驚嚇而後退了好幾步，在影片的最後可以看到，儘管對手並不好對付，黑貓仍是不死心地跟在老鼠身後。

影片曝光後，很多網友都對老鼠的身手感到驚訝，甚至將之稱作「忍者老鼠」，並對這有趣的一場大戰進行點評：「這隻老鼠在功夫大師（Master Shifu，《功夫熊貓》的角色）的學校訓練過」、「這隻貓可能沒有很餓，我曾看過飢餓的貓在幾秒鐘解決了一隻老鼠」、「牠是斯普林特大師（Splinter，《忍者龜》的角色）」、「忍者龜是真的！」、「可憐的貓，牠應該沒有注意到今年正好是鼠年」。