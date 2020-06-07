正妹擁有傲人的身材，假若不僅空有外表，甚至還有內涵，肯定更吸引人注意。美國有一名模特兒，童年時與父母在日本生活，如今不僅會說英語，還會日語與德語，甚至還是美國頂級名校的高材生，而她從小就立志做模特兒，希望藉由多國的文化背景在國際間穿梭。

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萊恩‧默菲(Ryann Murphy)1993年於美國洛杉磯出生，5歲時曾登上《聖地亞哥家庭雜誌》（San Diego Family Magazine）封面，也開啟她的模特兒生涯，更在參加實境秀「Battle of the Fittest Couples」展露頭角，而默菲不僅外型亮眼，大學時在加州大學洛杉磯分校（UCLA）研讀心理學學位，可說是一名高材生。

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受訪時默菲提到，童年時就隨家人至日本東京生活，當時的她完全不會說日文，在一間女子私立學校讀書時，過得非常辛苦，但長大後回想到這一段往事，卻反而覺得相當珍貴，也很感激有這樣經驗，而她從小就希望成為模特兒及演員，但也曾想當一名醫師，因此考上加州大學獲得心理學學位，透過醫學課程獲取更多醫學知識，平時也會參加母親營救動物的組織，或擔任義工幫助有特殊需求的孩子。

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