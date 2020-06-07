世界上總是會發生一些人們不太能解釋或理解的離奇事件。美國一名男子獨自在家時，突然聽見客廳傳來奇怪的聲響，沒想到當他過去查看的時候，卻看見玻璃櫃中的娃娃竟詭異地自行移動，烏溜溜的大眼睛狠瞪著他，讓他頓時間感到毛骨悚然，嚇得落荒而逃。

(影片來源/YouTube/Dogtooth Media)

綜合外媒報導，這名男子加塞特（Chad Gassert）日前因妻子外出工作而獨自在家，事發當時他聽見客廳有奇怪的聲音於是便靠近查看，然而卻驚見玻璃櫃中的娃娃自行移動的模樣，讓他嚇了一跳，隨後拿起手機想要紀錄下這一刻，沒想到才解釋情況到一半，櫃子中身穿粉紅色衣服的娃娃卻突然朝前方滑動，烏黑的大眼睛似乎在緊盯著他，加塞特嚇到一度轉開了鏡頭，不過還是鼓起勇氣繼續拍攝，但就在下一刻，前方的藍衣娃娃也突然向前傾倒，一旁的衣物更是自動掉落到沙發底下，這詭異的一切都讓加塞特再也忍不住驚嚇，立刻拔腿就跑回了房間。

更驚人的是，這並不是加塞特第一次看到娃娃自行移動的情況，在今年1月份他也曾在臉書上傳好幾段只有幾秒的影片，並透露這種情況只有他一人在家時才會出現。網友們見狀也都非常害怕，紛紛留言給予建議：「把娃娃燒了吧！」、「最好還是趕快搬家」、「如果是我會直接把整棟房子都燒了」。