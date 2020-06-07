不少人的手機在使用一兩年之後就會開始出現速度卡、當機、電池不能充電等問題。在加上現在手機功能不斷推陳出新，讓消費者換手機的速度一年比一年快。有網友就好奇在網路上發問，想知道有沒有人的手機也跟他一樣用超過3年，對此有許多網友紛紛跳出來推薦超厲害的「神機」！

一名網友在PTT八卦板以標題「有人一支手機用超過三年的嗎?」發文，表示他突然發現自己的三星S8手機已經「服役」滿三年了，除了有點卡之外幾乎沒有什麼問題。曾經換過電池和麥克風，就是沒有想要換新手機，因為想到現在隨便一支大廠旗艦機就要動輒3萬多元，就萌生退意。不禁直呼：「實在太貴惹！真佩服那些每年拿新手機的人，有人手機也拿超過三年的嗎？有沒有八卦？」

許多網友都使用6S多年還不打算換。(圖／達志影像)

文章曝光後掀起熱議，不少人都跳出來分享自己手機的使用經驗「我都一年換一支」、「我s7還在用」、「我的xzp下個月就要滿三年了..」、「電池沒辦法充電就換了」、「我A7用了快4年了還沒換」、「很難耶，每支2年螢幕就爆了」、「年初看過有人拿哀鳳4，想問他怎麼用得下去」、「我note4戰了6年惹」其中最多人推薦的是iPhone6S「iPhone 6s+ 4.3年持續服役中」「6s邁入第五年」、「6s活跳跳中」、「6s+戰4年了」、「6S 5年只有電池衰退其他沒問題 年底要換了」、「6s, 連電池都沒換過」、「i6S快5年了，還是順到飛天」、「我iPhone 6s用快五年，我媽用兩年多我用兩年」。