很多人都嚮往著自己可以擁有某些超能力，但事實上你的耳朵真的可以做到很神奇的事情！事實上，大部分的人們都擁有通過聆聽倒水的聲音，就可以清楚地分辨出倒的究竟是熱水還是冷水的能力，而且據研究顯示，僅只有大約4%的人做不到。

想進行測試可直接跳轉到0:48(影片來源/YouTube/Tom Scott)

綜合外媒報導，有一些外國實驗團隊對此事進行了測試，透過提供兩段倒水的音檔，來讓人們猜測水溫度的答案，結果發現真的有大約96%的人可以正確解答，而另外4%的人則聽不出區別。事實上，人類的耳朵相當靈敏，會在不知不覺中蒐集各式素材，幫助辨識生活中的一些事物，這也就是為什麼你沒有察覺，卻真實地可以分辨出冷熱水差異的原因。

此外，科學家在早期就已經發現「冷水比熱水還要黏」的事實，因為冷水中分子的運動速度較慢，使得它黏性更大，流動性也較低，從而影響到它所發出的聲音。雖然我們的肉眼並不能看出差別，耳朵卻深刻地記住了，但若是以蜂蜜進行舉例，就可以明顯地看見溫暖的蜂蜜和冷蜂蜜的黏性和流動性了。