這幾天全台各地炎熱，正式宣告夏天來到，但也讓腦人的蚊蟲開始四處肆虐。有網友就對家中的果蠅煩惱不已，日前意外發現一款「神器」，讓她興奮的將成果PO上社團和網友們分享，照片掀起熱烈討論，不少人都直呼「要立刻去買！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO文，表示日前逛全聯的時候，剛好看到一款果蠅餌劑正在特價，想到家中廚房果蠅滿天飛便想買回家試試，沒想到才放一天就發現效果驚人！從她附上的照片來看，2個餌劑上捕獲了超大量的果蠅，讓原PO看了也不禁驚呼「果蠅的祖宗十八代都團聚了！」

文章曝光後掀起熱議，不少網友都對此款餌劑的效果大吃一驚，紛紛留言「我要買！」、「天哪！第一次如此心懷感恩謝謝好物推薦！這比美食更吸引我」、「明天買來試試，我家一定大豐收」、「買起來」、「實在需要，謝謝推薦」、「這個超好用~大推」還有人歪樓表示「好像百香果凍」、「我以為是吃的」、「也太像愛玉奇亞子了吧」、「我以為是百香果凍..黑點是芝麻..」。