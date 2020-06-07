不少人都無法接受另外一半在外面亂看帥哥或美女。一名女網友日前和老公一起去看電影，在排隊買食物的時候發現老公竟然在偷看辣妹，正當她要發火時，她老公突然發問「為什麼他那根那麼粗？」讓她瞬間羞紅了臉，後來仔細一看才發現對方「『那根』真的好粗啊！」

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示上周末終於有時間和老公出門約會看電影，入場前先買了爆米花和吉拿棒等點心墊胃。在搶食過程中原PO突然發現老公眼神一直透過她飄向旁邊的熱褲妹子，正當她要發脾氣時，老公突然開口問說「欸，為什麼他那根那麼粗？」原PO聽了不禁害羞的臉紅心跳、氣喘吁吁，偷偷轉過身偷看熱褲妹的男友才發現他手上的吉拿棒真的超大一根，讓她驚呼「他的那根真的好粗啊啊啊啊啊」原PO和老公就這樣一路讚嘆他們的吉拿棒，後來被對方發現，老公乾脆鼓起勇氣詢問「呃不好意思，請問你那個那麼大的吉拿棒也是這裡買的嗎？」熱褲妹的男友聽了沒有馬上回答，反倒是意味深長的看著原PO老公，然後才緩緩的公布答案「我這個是油條」。

文章曝光後，神展開的結局笑翻一票網友，不少人看了紛紛留言「笑死」、「哈哈哈！真的很粗！」、「沒看過拿油條去看電影吃的」、「好個油條混吉拿棒」、「這個真的好笑」、「這個我給今日最佳」、「油條才厲害，看這麼久還沒軟」、「我比較好奇他飲料是配豆漿嗎？」