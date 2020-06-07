地方爸爸又要搶接小孩了！有人在PTT分享一名幼稚園正妹老師，只見她清秀的外表下竟然藏有魔鬼般的火辣身材，瞬間就掀起熱烈討論，不少網友也直呼「好想回到幼稚園」。

在 Instagram 查看這則貼文 Yuki🐟🐟（@yu_ki9604）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 3:38 張貼

一名網友在PTT表特板以標題「幼兒園老師」發文，分享一名正妹老師一系列的美照。可以看到該名老師的長相清純甜美，又十分有氣質，沒想到在這樣溫柔可人的外表下竟然擁有超性感完美曲線。她也不吝惜展現自己的好身材，經常在社群媒體上PO出「超巨視角」，讓人鼻血直流！

在 Instagram 查看這則貼文 Yuki🐟🐟（@yu_ki9604）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 上午 4:08 張貼

照片曝光後馬上引起大暴動，不少人紛紛留言表示「老蘇，偶洗番尼啊！」、「老師我來了」、「好想回到幼稚園」、「我是幼兒我一定受不了」、「我是幼兒我一定受不了」、「爸爸們:弟弟接送我來」、「我想跟她一起開個幼兒園」、「這間幼兒園都爸爸送」、「老師，我爸爸在外面等你」。