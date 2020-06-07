知名女星舒淇在華語影視圈發展多年，演技受到許多國際獎項的肯定，還曾出演法國動作片《玩命快遞》和好萊塢巨星傑森史塔森同台飆戲，在各地更有無數粉絲支持。有網友就在網路上發問「舒淇到底是靠什麼獲得女神封號的？」對此，有網友就揭露她的獨特魅力。

出道25年的女星舒淇，雖然在早期曾拍過全裸寫真和三集片，但之後積極轉型成為專業演員，不但獲獎無數也累積許多經典作品，但一名網友日前在PTT八卦板以標題「舒淇到底是靠什麼獲得女神封號的！！」發文，表示他覺得舒淇「長相普通、身材普通、不會唱歌、不會舞蹈、沒什麼才藝、演技一般、外語能力不好」讓他好奇直呼「為什麼最後她還會變成女神！」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言回應「演起戲來非常有魅力」、「忘了當年是和服還是古裝，總之確實迷人啦」、「她真的天然美女」、「很厲害。三級片起家還能翻轉你對她的看法」、「演戲真的很媚」、「她氣場超強」、「很久以前看她的戲就覺得有渾然天成的魅力」、「舒淇的美是一種獨特的感覺，連女生都覺得美」還有網友透露似乎年紀越大越懂舒淇美在哪「我過30後開始覺得她很美，以前也跟你一樣困惑」、「35歲之後才知道這種色氣是極品」、「年輕時看她感覺還好，但你老了看她就覺得蠻性感的」、「以前覺得不怎樣，現在看不知道為啥覺得很有魅力」、「小時候不懂事覺得她醜，長大看覺得她超有魅力有氣質」。