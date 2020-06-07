對對發票經常槓龜的人來說，能中200元或1000元就已經是非常幸運的事情了！一名網友日前就開心對中1000元獎金，正當他準備大肆慶祝的時候，卻赫然發現美夢全被媽媽一個貼心的動作打破，讓他忍不住崩潰哭喊「我23年來的幸運被我媽親手了結！」

一名網友在論壇Dcard發文，表示日前發票開獎的時候意外發現自己生平第一次對中5獎，獲得1000元獎金，因此開心的約了幾個兄弟來家裡喝酒。等到發票兌換獎金的第一天，正打算去超市換幾瓶酒回家的時候，突然驚覺他放發票的外套竟被掛在晾衣架上，後來才知道是媽媽心血來潮將他的外套拿去洗，讓他崩潰直呼「於是我23年來的幸運被我媽親手了結！」隨後還附上發票被洗成碎片的悲慘畫面。

文章曝光後瞬間掀起熱議，網友看了紛紛留言「你媽偷了你的發票然後銷贓了」、「200就算了1000啊啊啊啊啊真的是心痛」、「這時候覺得雲端發票很重要」、「現在用載具存發票還可以多一次中獎機會呢」、「這故事告訴我發票無論如何都要塞到錢包裡」、「哈哈幫你默哀三秒，可憐的發票中了老媽的毒手」還有網友提供補救秒方「可以去你買東西的商店補印發票」、「手機有掃描過發票的話可以去7-11把發票再印出來啊」、「每張發票都有號碼，去7-11的ibon輸入那張發票產生的年月日和號碼可以再印一張出來」。