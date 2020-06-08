隨著夏天的來臨，最近的氣候也變得越來越炎熱，有不少人都會選擇吃冰來幫助消暑，不過冰的種類也相當多元，其中「剉冰」更是老饕們的心頭愛之一，但每當吃剉冰時都至少需要點3到4種配料，讓人傷透腦筋。最近，有網友就以「仙草」和「愛玉」作為對手，詢問網友們更愛吃哪一種配料。

這名網友在PTT上發文，表示最近天氣非常的熱，剛好很適合吃剉冰，而配料的選擇大多都是三種冰或四種冰，其中擁有軟Q口感的代表就是仙草和愛玉，因此他非常好奇，想要知道網友們都是「仙草派」還是「愛玉派」。

此文一出，果然引來許多愛吃剉冰的老饕回覆，不過兩方的支持者人數勢均力敵，喜歡仙草的網友認為，「比較喜歡檸檬愛玉，但綜合冰的話會選仙草」、「愛玉只能加檸檬，無法再加第三種料了，仙草比較百搭」、「仙草！愛玉很多都有洗碗精味」。

而支持愛玉的網友則表示，「愛玉，酸酸甜甜夏天的滋味」、「愛玉是台灣特有種，真正愛台灣的美食」、「愛玉，加檸檬超好吃」；不過其中有人就擔心會吃到假的愛玉，對此內行網友也給出了判斷了方法，「愛玉是不是真的看有沒有浮起來就知道了（撇除被冰塊壓住的情況）。假愛玉就洋菜加香料做的，會像果凍一樣沉在杯底。而且愛玉洗好之後就會開始不斷出水，也會越來越小塊。放在外面很久還能方方正正形狀完整的，都不是真的」。