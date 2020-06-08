在台灣人們並不常看到蛇，不過我們卻時常聽聞國外有蛇闖入住家中的恐怖事件。印度一名男子日前在床上看見了3條小蛇蠕動著，接下來又有幾隻小蛇從冷氣口中掉出，他立刻打開冷氣蓋檢查，然而卻驚見裡面早已爬滿了40多條小蛇，畫面非常驚人。

根據外媒報導，該起事件發生在印度密拉特（Meerut）的某個村莊中，當時什拉達南（Shradhanand）正走進房間，就看見地板上有1條小蛇的身影，起初他對此不以為意，只是將小蛇給移出家中，但接下來他又在床上發現了3條蠕動的小蛇，還沒反應過來，竟又有幾條小蛇從冷氣口中掉出，他見狀後立刻將冷氣蓋打開來檢查，發現裡面早已爬滿了密密麻麻的40多條小蛇。

消息很快就在村莊中傳開，引起當地一陣恐慌，許多村民都來到了什拉達南家裡，並和他的家人一起將這些小蛇都捕捉進袋子中，帶到附近的森林地區放生。根據當地的獸醫瓦茨爾（Vatsal）醫生推測，因為什拉達南已經有好幾個月沒有使用過或維修空調，所以大蛇很可能藉此爬到管道中生產，小蛇孵化後才全都跑了出來。