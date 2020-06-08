民眾外出到停車場停車時，通常都會拿到一個圓形的繳費代幣，等到要離開時在投入繳費機裡付清費用即可，但小小的一枚代幣，很容易就會發生不小心遺失的情況。最近，一名女網友在整理包包時就發現了一枚1年前的繳費代幣，她帶著好奇心回到原本的停車場中投幣，沒想到費用竟高達15萬元！

這名女網友在《爆廢公社》中發文，表示自己日前在整理包包的時候意外在內袋的深處中挖出了一個去年遺失的停車票卡，在好奇之下，她返回了原停車場，將這枚代幣投進了繳費機器中，沒想到卻出現了驚人的6位數字，從她分享的照片可以看見，她是在去年5月8日下午接近3點時入場，到現在已經有1年1個月的時間，而累計的停車費用總額為15萬4550元，讓原PO看見後都忍不住驚呼：「好貴！」。

文章發布以後，網友們也都紛紛留言：「太太太…誇張」、「不如把停車場買下來」、「如果真的付了，機器會不會超收故障」、「一個小時才17元超便宜」、「恭喜你幫業者存了15萬」、「明年再投一次看看」。