「花漾女孩GOGOGO」是米娜於2017年發起的年輕乳癌社團，在這2000多位成員中，女孩們在手術時最困惑的是乳房重建，在治療期最害怕的是掉髮，在治療後最常有的疑問是：我能不能做醫美？

這是一本陪你歷經漫長的治療期，仍能保有自己的書！

如果你未婚，想著，罹癌後我的人生怎麼辦？還足以有幸福美滿的家庭嗎？如果你新婚，想著，罹癌後我的婚姻怎麼辦？還能生小孩嗎？如果你是年輕媽媽，想著，罹癌後我的孩子怎麼辦？我還有餘力可以照顧他們嗎？

【精彩書摘】

女孩們一旦確診，心裡超慌張失控是正常的，這篇獻給剛確診的你，不要害怕，我們一起加油吧！

確診之後的第一步：冷靜接受

❶因為乳房是身體外的器官，乃身外之物，就算切除了，至少沒有立即影響生命

的危險，而且切除還可以重建喔！重建後一樣可以安排追蹤檢查，不用擔心影響醫師判讀報告。

❷得乳癌的人超級多，因此每年全世界都有好多新的藥物、新的治療出現，活著就有希望。

❸乳癌的治癒率高，事實上早期乳癌的五年存活率超過九成，第一期乳癌更高達九十五％。（「五年存活率九十五％」指的是根據過去的統計資料，在病況相似的病人中，有百分之九十五的人在罹病達五年之後仍然活著，可能繼續治療，也可能已完成治療。）

這時候記得告訴自己：呼～好險得的是乳癌！

第二步：立刻聯絡保險業務員

記得跟保險業務員確定：

❶病房可以住多少錢的（因為醫院要安排會問）？

❷實支實付的上限是多少？打標靶是否適用？

❸有沒有其他保險或整筆的重大疾病險？

第三步：了解自己的情況，申請病理報告我因為已經確診，並有做過切片以及手術，所以準備了好幾份病理報告給不同的醫師和保險公司，同時聽聽其他醫師的想法。

這時候要確定：

❶乳癌分期（分期／種類）

❷藥物名稱、治療方式與頻率：標靶／化療／放療

❸手術方式：局切／全切／是否重建／重建方式

❹保險條件：如果保險條件是要住院才能給付藥費，那要確定醫院能不能讓你住院，有的醫院病房很滿不一定可以安排。這時找一個能雙向溝通的醫師非常重要，有時候就是一種醫師緣，既然決定了，就信任你的醫師。

提醒大家，醫院最好找交通方便的，不然治療到後面會很累。

第四步：同時決定其他科別的專業資源當你的後盾（記得要帶完整病歷報告）

❶ 婦產科醫師：這對女性來說非常重要，因為有部分的患者在治療後可能引起卵巢功能低下，也可能直接進入更年期階段，不論決定是否生育，在醫師同意下都可以先完成凍卵或凍胚，未來可以多一個保障。而如果要凍卵或凍胚治療前就要完成，之後如果有荷爾蒙治療也要隨時給醫師檢查。

❷物理治療師：這從手術前到手術後，能幫忙的地方太多，一定要找。因為乳癌

患者會切除部分前哨淋巴結檢驗，會有淋巴水腫的風險，請物理治療師隨時留意你的情況會非常有幫助，之後無論是術後按摩、淋巴水腫引流，甚至是手術後的運動訓練，治療師當時都給我很多專業的建議。

❸牙醫師：化療時抵抗力下降，過程中的醫療處置怕容易引起感染，所以要先檢

查牙齒需不需要補牙或拔牙。

第五步：換一張健保卡（加上美美的照片）

要帶的資料有：（資料來源：衛生福利部中央健康保險署。）

❶身分證明文件正本：包含其他由政府機關（構）核發且載有相片、姓名、出生

年月日及身分證統一編號等，足資辨識其身分之證件亦可。

❷相片：近年內二吋半身、正面、脫帽、未戴有色眼鏡，五官清晰、表情自然不

誇張的相片乙張，相片不修改且不得使用合成相片，足資辨識人貌。

❸換、補發者（遺失、毀損、身分資料變更、更換健保卡照片）須付工本費新臺

幣二百元整，亦可持信用卡繳二百元（須自付手續費）。

第六步：做好前置準備

如有需要，像是可以先紋眉（化療開始後就不適合紋眉）、準備假髮與帽子、手術用的寬鬆排扣睡衣（推薦有口袋的款式可以裝引流管）等，這些物品的取得都不難，所以不用太緊張，有需要再陸續添購就可以；反而要關緊錢包，避免因恐懼產生的無效消費，調整好心情用最好的狀態迎戰才是最重要的。

（本文摘自《面對乳癌，你不孤單：抗癌鬥士米娜與十位醫師專家，帶你破解50個乳癌迷思》/時報出版）