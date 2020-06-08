美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）從2017年的就醫數據中，發現許多人都會不小心將物品塞進體內，其中直腸就是被塞入最多異物的地方，各種千奇百怪的東西都可能出現在這裡。最近，大陸也有一件離奇的病例，一名病患的腸子中竟出現了「整尾吳郭魚」，取出後還因腐爛不斷飄出惡臭，使得有些護士止不住嘔吐。

綜合陸媒報導，日前有一名男子因為腹痛而到醫院就醫，沒想到一檢查後發現他的直腸中竟有一條完整的吳郭魚，追問之下，男子才辯稱自己是不小心坐在魚上了，本來想試著自己取出，沒想到「進去容易，出來難」，再加上腹痛加劇，他才終於到醫院檢查治療。醫護人員多次嘗試以內鏡將魚取出，不過礙於魚的體型過大，魚鰭也刺進了腸壁，最終只能以開腹手術取出，但由於時間拖得太久，魚離開體內時早已腐爛，飄出了陣陣惡臭，讓在場有些護士都忍不住嘔吐。

這則新聞曝光之後，有不少網友都非常傻眼，紛紛留言：「我發現屁股進異物的人，理由都是不小心坐進去」、「沒有人覺得魚更慘嗎，牠到底經歷了什麼，還因此付出了生命的代價」、「魚：生於大海，死於大腸」，而就職於首都醫科大學附屬北京朝陽醫院的普通外科曾醫生看到後也無奈表示：「正在吃魚，看到這條新聞，嘴裡的魚都不香了，如果直腸能說話，他一定會說，老子是裝排泄物的，不要什麼東西都往直腸裡塞」。