透過鄭開翔的速寫畫作，引領我們再次溫習那些熟悉的台北風景：南機場夜市周邊的建築特色、青草巷的在地文化、北投中心新村的歷史底蘊……將觀察力放大，感受細節堆疊出的張力。此外，鄭開翔推薦培養觀察力的好地方，適合速寫初學者前去細細描繪記錄；更加碼介紹採買繪畫工具的好所在，讓速寫更得心應手。

# 記錄城市的人與物 地點：南機場夜市周邊

新舊並陳是鄭開翔眼中最「可愛」的台北風景，其中南機場夜市的建築風貌，像是公寓的旋轉樓梯、大樓裡的巨大天井、半地下室的住家……這些都是後期建築較少看到的特色，「在繪製這區的建築時，可以觀察到不同時期的建物堆疊，原始的磚牆、搭建的鐵皮各自延伸，彷彿卡通《霍爾的移動城堡》。」

由於住宅與攤商共同集合在此，交織出各種與「人」相關的故事。鄭開翔回想起某次在路邊速寫，一位阿嬤不斷在身邊徘徊，但當她發現紙上畫的是自己的小攤子時，便打開了話匣子，開始分享當地的故事。鄭開翔認為，從街屋建築畫到小吃攤販，是一段更貼近「人性」的過程，而南機場夜市正好融合兩者，能提供速寫創作者源源不絕的靈感。

手繪招牌的處理、人群流動的呈現、背景建築的細節，鄭開翔逐步拆解著自己的畫作，「除了建築構造，招牌也是我會特別著重的焦點，因為它與人的共鳴最大；而夜市人潮的移動狀態，更是讓畫面增添生活感的入畫元素。」

# 在地文化的轉譯 地點：青草巷、艋舺龍山寺、艋舺青山宮

想要探索在地文化，鑽到巷弄肯定會有收穫，「青草巷有趣的地方在於能近距離接觸、觀察各種草藥。」鄭開翔開心地描述在青草巷採集畫面的過程，他提到，由於巷弄空間侷促，各種青草香氣凝結其中，能幫助速寫者沉浸到創作的世界。

此外，速寫具有彈性的取景技巧，再紛亂的空間也能藉由不同的細節描繪程度，點出其中特色。鄭開翔提到，「我會把店家的特色，例如牆上一袋袋的草藥，還有復古的招牌收到畫中。」如此一來，巷弄內有幾家店，就有幾種不同的詮釋方式，將短短的青草巷，串聯成創作的寶庫。

除了青草巷，周邊的艋舺龍山寺、艋舺青山宮也能捕捉到廟宇建築的畫面，連同參拜的香客一同入畫，正是鄭開翔作品中最引人入勝的部分。

# 融入畫作中的生活風貌 地點：北投中心新村、北投市場

台北的生活型態，對鄭開翔來說也是值得觀察的部分，他以北投中心新村為例，這裡的巷弄順著地勢蜿蜒而建，遊走其中，不知道下個轉角會遇到什麼驚喜，「有時還可發現前住戶留下的家具，似乎可以遙想過去的生活樣貌。」

在畫作中，鄭開翔特別喜歡將北投中心新村富有眷村意象的小巷、大樹還有紅色大門列為繪畫重點。此外，建築立面的修補痕跡，反映出住民克勤克儉的性格，透過筆觸的加強，也能將這份情感收錄其中。

鄰近的北投市場也是鄭開翔喜愛的速寫地點，尤其是裡頭的色調，更是令他著迷，「市場大都是以肉品跟黃色燈光的暖色調為主，再搭配室外透進的自然光，就能勾勒出色彩豐富的畫作。」

一袋袋堆疊的草藥點出青草巷的特色。( 圖／鄭開翔)

# 培養觀察力的起點

地點：迪化商圈、永樂市場廣場

迪化商圈包含閩南式、仿巴洛克式、洋樓式等不同風格的建築，從建材、天井、招牌到山牆造型等，各有各的風雅以及歷史韻味，相當適合初學者觀摩記錄。因此，鄭開翔建議初學者可以拉長待在這裡的時間，選定一棟建築，將它繁盛的細節記錄下來，不僅可以培養觀察力，更能深入了解這個區域過去的故事。

地標：迪化商圈

地點：大同區迪化街一段

鄭開翔也推薦初學者到永樂市場廣場練習，這裡除了空間寬敞、無車較為安全外，也能同時觀察山牆立面及四周店家，為畫面增添些許生活況味。更進階的速寫者，可以練習畫出街道的透視與延伸，讓作品更具立體感。

速寫初學者適合到永樂市場廣場，觀察周邊店家的樣貌。( 攝影／鄭開翔)

地標：永樂市場廣場

地點：大同區迪化街一段21 號

迪化商圈的建築立面是訓練速寫觀察力的好素材。( 攝影／林軒朗 )

# 購入速寫工具

地點：響ART、中山6 號藝文工坊

「響ART」除了販售美術用品，2、3 樓更結合咖啡廳及展場空間，讓「響ART」不同於一般的美術社。

速寫中，鋼筆能用來勾勒輪廓線條、墨水濃淡能呈現出景物層次、水彩則讓作品更生動，紙面的一景一物因為各式工具而有了變化。「響ART」美術社明亮時尚的陳設空間，搭配服務人員的專業解說，讓採買工具像逛展一般精彩，購物兼顧藝術知識的交流。此外，2 樓為咖啡廳、3 樓為展場與會議空間，「響ART」用藝術串聯起生活的美好。

地標：響ART

時間：10:30-22:30

地點：大安區師大路49 巷2 號

電話：02-2363-7000

「中山6 號藝文工坊」引進各種媒材，提供創作者多元選擇。(圖/臺北畫刊 提供)

來到「中山6 號藝文工坊」，初學者可以透過店家訓練有素的專業解說，了解繪畫工具的差異，進而學習如何挑選與運用，逐步發展出自己的特色。同時也能參加不定期舉辦的畫作教學與講座，感受藝術的豐沛活力。

地標：中山6 號藝文工坊

時間：11:00-19:00(平日)、14:00-18:00(假日)

地點：大同區南京西路64 巷12-1 號

電話：02-2556-9579