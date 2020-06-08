說到夏天的水果，大部分人第一個就會想到「西瓜」，香甜多汁的紅色果肉讓人們吃完了以後都可以感受到一股清涼的感覺。但你有發現嗎？在水果行或賣場等地方，很多時候都會直接將西瓜切半來販售，這是為什麼呢？

第一個原因就是顏色，人們的食慾會受到顏色所影響，暖色系的食物通常可以增進人們的食慾，冷色系的食物則反之，所以西瓜的外表是綠色的，果肉則是呈現紅色的，當人們在購物時看到紅色的果肉就可能因此被吸引，變得想要吃西瓜，藉此增加銷售。

第二個原因，可以清楚地看見西瓜內部品質的好壞，一般人在挑選西瓜時，都會先敲一敲，聽聽西瓜所發出來的聲音，但這種測驗方法不一定準確，所以當有人先幫忙切開後，就可以方便顧客進行挑選、節省時間。

第三個原因是不會造成浪費，因為西瓜通常都很大一顆，但現在有不少人都是小家庭甚至獨居，吃東西的分量並不會太大，如果直接買一顆回去很可能就會造成放太久壞掉或吃不完的情形。

最後的原因則是價格便宜較好販售，雖然西瓜本身的價錢不會太高，但切半之後分量也跟著減半，價錢自然也必須跟著降低，比起一整顆西瓜來說更加便宜，大家也更容易接受這種價格，銷量就會因此而增加。