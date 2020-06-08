疫情逐步趨緩的時刻，父母適時帶孩子出外放電之餘，親子的居家共處仍是一大課題。孩子與父母的相處時間大大增長，教育現場也從教室延伸到家中，對於學齡前的幼童，定居台北的日本兒童玩具設計師江口健太郎認為，藉由簡單、好用、適才適性的玩具，既能結合生活所需，也能帶動身體感知，透過學習打造居家實驗遊戲空間，親子既能互為「玩伴」，也能成為彼此的「老師」，在居家空間創造廣闊的生活體驗。

改造紙箱成小帳篷，在室內空間創造出戶外體驗。 ( 圖／ eguchi-toys )

小小的丟球遊戲可以幫助幼兒認識身體，大人也從中翻轉對玩樂的認知。( 圖／ eguchi-toys )

來自生命的有感創作

曾在紐約學習當代藝術，並在國際知名藝術家村上隆身邊工作長達5 年，江口健太郎的藝術創作因自己成為一位父親後，轉而專注於木製幼兒玩具，重視不同個性、各年齡層孩子生理與心理的同步發展。2001 年與台灣太太定居台北，「那時候我跟太太準備開幼兒園，卻一直找不到好的、適合0 到3 歲小孩用的玩具。」簡單的初心，讓他在台北建構以孩童需求出發的「eguchi-toys」江口設計品牌，並推廣兒童教育，替親子勾勒出童心滿滿的想像國度。

江口偏愛以木質打造玩具，「我不喜歡說木頭是最好的，每種材質都有它獨特的質地與溫度，玩具與家具可以有很多不一樣的選擇。」他喜愛木頭相對較好加工的特性，並且會隨使用方式產生不一樣的痕跡。對長時間在室內相處的親子而言，木質感不僅能為居家空間增添柔軟度，不易碎、質量輕的特質，也能讓孩子安心使用。

聊起開始製作玩具的最初，江口表示，「就是想專心做好一個與生活共存、長久的、單純的手作。」有感於當時設計工作的長期壓力使健康開始亮起紅燈，他回歸生活理念的初心，拿起從前發想的玩具草圖，開始了玩具設計之旅。

談起防疫時刻，必須待在家裡的親子有何更進化的相處之道？江口的靈感不因居家而限縮，反而玩心大開，因出門逛街頻率減少，宅配購物的機會相對變多，家中紙箱也跟著多了起來。「看到紙箱，馬上與孩子一同發想可以拿來做什麼，於是就搭建起紙箱小帳篷、紙箱車子等，自己手作很療癒，小孩也玩得超開心。」要讓孩子在居家環境中揮別電子產品、找尋新樂趣，家長首先必須對日常投入情感，善用生活中的「道具」觸發孩子可能的創造力，這也是江口在設計與開發玩具時最核心的價值。

江口本身在蒙特梭利教育環境中成長，自己也相當注重孩子學習歷程中的獨立思考與工具操作，讓孩子從做中學，熟悉自己的身體，並在過程中建立對世界的認知。究竟玩具如何為居家生活帶來變化？「它們是玩具，也是工具。比如說，把球丟進洞裡的玩具，看似很簡單，但重點不是拿取的動作，而是練習放手。而掛在牆上的音樂盒，重點不是聽音樂，而是被音樂吸引而撐起身體的動作。」父母能藉由玩具為孩子帶來對身體 成美好的親子關係。的認知，而這也成為他心中推動親子相處的根本之道。

以江口知名的玩具作品「木製飛鳥」為例，一拉動就會拍動翅膀，無論大人或孩子，拉動飛鳥拍翅的過程中總會不由自主地微笑，而木材質的運用，也讓觸碰過程中能感受到難以言說的溫度，與玩具的互動不但交流了人與人之間的情感，也因此串聯起居家生活中的親子關係，創造豐富的居家體驗。

透過教具型的玩具點綴生活教育，親子居家也能很精彩。(攝影/謝佩穎 臺北畫刊 提供)

居家生活的親子練習

江口的玩具設計更會去發想親子互動需要的體驗。他給予親子居家相處一個不敗的良方，將信手拈來的玩具看作父母與孩子互動的「教具」，「好比一隻玩具飛鳥，可以學習它叫什麼名字、是什麼顏色，也可以觀察它如何動作，看得到、碰得到是很重要的。」父母還可以進一步問孩子，「你看見這隻鳥拍翅的時候感受到什麼？看得到卻摸不到的感受也同樣重要。」這些互動過程也是父母在生活中可不斷挑戰孩子想像力的「練習」，用「提問」放大孩子的思考。

「孩子的生活教育真的很重要，吃飯、換衣服、做家事，這些都是需要學習的。」江口說道。疫情之後，家長與孩子共處室內的時間變多，時常引發大人居家工作與孩子陪伴需求的相互衝突，或是父母擔憂孩子教育停滯的情況。對此，江口笑著說：「大人可以試著把手上正在做的事情與孩子分享，一起做菜、一起使用洗衣機，把一起做家事當作是玩遊戲，轉念看待陪伴孩子的『工作』。」我們因疫情而對居家有了更多反思，家長在家中學習自處，同時重新找到工作與家庭的平衡，居家親子相處可以不只是大人單向地照顧孩子，也可以是一起學習的互動模式。

在居家親子相處之道上有了全新啟發後，不妨放手讓孩子「動手做」。江口以0 到3歲的孩子為例：「雖然嬰兒練習抓握時會讓環境一團糟，但這也是孩子覺知身體的機會，如果由大人做，孩子就沒有機會自己嘗試了。」談到推薦的親子居家共樂遊戲，江口推薦剪工盒和縫工盒，大人可以開放讓孩子自由發揮創造力，也練習放下擔憂與對孩子使用工具的成見，不對孩子設限，只需叮嚀孩子要小心。

除了玩玩具，也可以從家事開始多些「一起做」的活動，帶孩子玩「大人的玩具」，分配小小的任務給他們練習，並指導孩子要怎麼做。例如讓孩子跟著大人一起下廚，使幼兒園的家政課自然融入家庭生活中，作為親子的美好練習。生活就是最好的學習教室，在「玩樂」的過程中學習，就能在有限的空間中打造無限的居家親子互動。

開發更多居家想像

對江口而言，家應該是彼此最赤裸、最依賴的場所，除了玩具，也可以透過音樂創造氛圍，擴增室內空間感，帶來不同的居家情境，與孩子一起在家唱歌跳舞。但是在疫情減緩的此時，「其實我更鼓勵假日的時候，全家一起到公園走走、曬曬太陽，比較健康。」江口笑著說。

因為疫情，我們再次審視親子居家課題，不妨與孩子一起抓住機會練習，當彼此的小老師與小夥伴，在玩耍中學習體會生活，養成美好的親子關係。

簡單的剪紙遊戲，給予孩子練習使用工具的機會。(攝影/謝佩穎 臺北畫刊 提供)

(本文摘自《臺北畫刊629期》)