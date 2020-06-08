有不少情侶在結婚後才終於發現另一半不同於婚前的一些生活習慣，對於彼此之間的差異和不同需要好一段的磨合時期。最近，南韓一名新婚人夫就發文上網求救，表示自己的老婆在家老是一直躺著，讓他感到非常不解與困擾，沒想到許多女性在看完文章以後都笑翻了，更自曝：「我是躺著看完的」。

臉書粉專《從台灣宅到韓國》最近翻譯了一篇發布在韓國論壇《The qoo》上的文章，一名人夫透露自己和女友交往5年後終於步入婚姻，如今正是新婚3個月的時間。在文中，他先是闡述另一半在婚前是個有活力的人，就算沒有車也會到處趴趴走，也直言：「是我第一次看到這麼有行動力、有計畫，過的很忙碌充實的人」。

然而婚後另一半卻像變了一個人似的，雖然會做家事、會運動自我管理，平時小倆口也會外出吃飯逛街，但除此之外的時間，老婆幾乎都是處於「躺著」的狀態，讓他非常擔心她是不是哪裡不舒服，不過對方卻回說自己婚前也是這樣，沒事就會躺著，因為這名人夫家中都只有男性，所以對此不太了解，出於驚訝又擔心的原因才發文詢問：「是大家都這樣嗎？還是這就是宅女的生活？」。

此文一出後，不管韓國還是台灣的女性網友都笑翻了，對於文中老婆的行為相當感同身受，「笑死了，我也是這樣，用盡全力地躺著」、「能躺著為什麼要坐著啊？」、「我是女的，現在也躺著」、「我是躺著看完這篇的」、「躺著看完笑完，再躺著來留個言」、「躺著不是很舒服嗎？」。