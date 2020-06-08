真無邪小朋友經常鬧出笑話，讓爸媽又好氣又好笑。一名辣媽日前帶著2個寶貝出門逛街，正在試穿衣服的時候，孩子們卻突然全鑽到她裙底下，讓她當場傻眼。文章掀起熱烈的討論，網友除了被小朋友的舉動笑翻之外，媽媽仙女般的顏質也成為焦點。

該名辣媽對孩子調皮的行徑表示無奈。(圖/原PO授權提供)

一名女網友日前在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示日前帶著2的孩子到百貨公司逛街，過程中看上一件黑底碎花的洋裝，便帶著孩子到試衣間試穿，沒想到穿好後，2個頑皮的孩子竟然掀開她的裙子鑽了進去，貼身的小洋裝一秒變成蓬蓬裙，讓該名辣媽忍不住無奈直呼「我只是想試個衣服……我容易嗎？」

辣媽仙女般的顏質讓網友超驚艷(圖/原PO授權提供)

文章掀起熱議，不少人紛紛留言表示「想回到最初的地方」、「社會不友善，他倆想回去」、「跟爸爸學的」、「這個真的好笑！！！」、「孩子們的避風港」、「甜蜜的負擔」、「真的是前凸後翹了」、「小小年紀不簡單」而該名媽媽驚人的美貌和凹凸有致的魔鬼身材也讓網友們超驚艷「好漂亮的媽媽」、「這媽媽也太漂亮身材太好了」、「等一下，現在的媽媽都那麼正的嗎」、「2個還那麼正辣」、「應該不少人羨慕那兩個孩子XD『歪樓』」、「已戀愛，這媽媽太美」、「哈哈哈，事實證明，正妹當了媽還是正妹」。