經常聽人說「結婚不只是2個人的事，而是2個家庭之間的事情」，有不少人都是決定步入禮堂之後才發現彼此價值觀差很大，因此撕破臉，最後鬧得不歡而散。一名男網友就在PTT分享自身經歷，表示未婚妻竟然要他將1800萬的房子登記到她名下才願意嫁，讓網友不知該如何是好。

一名男網友在PTT八卦板以標題「未婚妻說:房子的名字要登記她，才嫁!」發文，表示他有一個交往一年，已經論及婚嫁的女友，最近他爸爸打算將名下一棟價值1800萬的房子賣掉，當做他們新婚購屋的預算，沒想到未婚妻知道後竟表示「房子名字要登記她，這是她爸媽堅持的！！不然不嫁」因為她爸媽認為「把她養這麼大，又培養到她念到碩士畢業結果要把女兒給我，所以給個1800~2000萬並不過分」未婚妻也說「把房子登記給她是讓她有保障，天下男人都會偷吃難保我不會，而且這也是台灣優良疼老婆傳統習俗！」

但原PO反駁說「交往這一年我沒偷吃，反倒是未婚妻異性朋友一大堆，還有男性談心友人」對此，未婚妻表示嫁妝有機車、衣服、化妝品、3C用品跟一隻貓一隻狗，異性朋友則都是純友誼也是職場貴人，2人因為沒有共識，已經維持冷戰將近一周。文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「如果是我就算了換一個」、「先結婚再買，就不受登記影響，因為夫妻財產共有」、「結婚後共有，婚前是免費送喔」、「他爸媽養他這麼大不容易，那你爸媽養你是餵空氣?」、「登記她的名字後會被秒分手，八點檔都演給你看過了」、「講這麼多你還不是要娶」、「男性友人挑撥一下就分了給你參考」。