台灣有許多著名美食聞名國際，各縣市也有不少極具特色的風味小吃，但新竹卻在很久以前就被網友戲稱為「美食沙漠」，抱怨當地好吃的只有連鎖餐廳或速食店。一名網友日前就在新竹目睹麥當勞大排長龍的場面，讓他驚呼「麥當勞真的是新竹美食！」

有網友發信新竹的麥當勞有將近30台車在排隊。(示意圖／達志影像)

一名網友在PTT八卦板以標題「麥當勞是新竹美食，不是八卦亂扯的？」發文，表示他日前中午剛好開車經過新竹竹北，當時正下著滂沱大雨，他卻突然注意到路邊有將近30幾輛的長長車龍在排隊，本來直覺覺得是要上高速公路的車輛或是要排隊進非常有名的餐廳、賣場，結果開到頭才發現這些車全都在排麥當勞的得來速，讓他不禁驚呼「活了四十幾歲，第一次看到幾十台車排隊要買得來速！！麥當勞在新竹是要排隊的美食，原來不是八卦凶宅亂虎爛的！！請問有無麥當勞在新竹有多好吃的八卦？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「在新竹好吃是比較出來的」、「新竹麥當勞世界第一」、「美食沙漠不是浪得虛名的」、「你覺得我們看起來是會亂扯的人嗎?」、「每天中午麥當勞都在排隊」、「以前家樂福旁邊的肯德基才叫誇張」、「本來就不是亂扯，在新竹不想吃噴，就只能選擇麥當當」、「真的是排隊美食阿，沒在跟你騙」、「所以我都推薦麥當勞跟超商海陸雙手卷」、「光復路美食：麥當勞、肯德基、吉野家」。