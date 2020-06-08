現代科技和思想都非常先進，但在這廣大的世界中還是有不少人過著原始的生活並遵循祖先留下來的傳統。國外有一個神祕小島，在這裡有一個男人聽了都聞風喪膽的「甘藷節」慶典，只要被當地女子抓到，就可以合法強暴對方！

在 Instagram 查看這則貼文 David Kirkland Photography（@davidkirklandphotography）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 18 日 上午 11:13 張貼

巴布亞新幾內亞東南的所羅門海，有一處狹小的熱帶群島叫「基里維納群島」，也被稱做超布連群島〈Trobriand Islands〉，島上的土著居民則叫做「卡圖馬族」。卡圖馬族最著名的一個是名為「甘藷節」〈Yam Harvest festival〉的慶典，在這天所有的婦女都會格外放蕩，她們會在全身塗滿椰子油、脖子戴上貝殼項鍊、手臂套上細藤織成的臂環，並在路上設置路障，在光天化日之下攔截路過男子，將他們推倒在地，強迫他們發生性關係。

據了解，卡圖馬族相信甘藷節就事為了喚醒性慾，而且女人如果有多一點性經驗將會使日後的婚姻更和諧。這種行為純粹是為了好玩，和感情並沒有直接關係，所以這天的「情慾流動」並不會影響到平常的婚姻關係。但狂歡也是有一定的標準，族人必須得到酋長的批准才可以進行，而且只有收成好得時候才能讓女人們盡情享樂。此外，卡圖馬族婦女並不會強暴本族人，主要針對敵對部落的男子。

雖然開放的性生活讓卡圖馬族婦女給人一種強悍的印象，但實際上女性的地位在族內非常低下，基本上都事男人說了算，女性都被視為伺候日常生活的奴僕，雖然財產皆由戶長母親承襲，但幾乎都會被女人的舅舅、兄弟、兒子拿走。