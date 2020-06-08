北宋編寫的《百家姓》裡記載了504的姓氏，其中就包括許多罕見的姓氏。有網友就在PTT發問，想知道大家聽過最特別的姓是什麼？文章掀起熱烈的討論，有網友更透露有一個姓氏超稀奇，全台竟然只有一戶。

一名網友在PTT八卦板以標題「你各位看過最特別的姓氏是什麼」發文，表示姓氏百百種，從大性「陳、林、黃、王」到人數很少的罕見姓氏都有，讓他不禁好奇想知道「各位看過最特別的姓氏是？我自己是有看過姓師或司的啦，甘五〈台語：有沒有〉卦？」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「鈕鈷祿氏」「翟〈音同宅〉「脫〈蒙古裔〉」「線，夠特別吧」「湛，小學老師，闞，高中同學，都是大正妹」「邴」「我有遠親姓『回』」「寸，隔壁鄰居」「亢，她老爸聽說是外國人」還有人透露全台只有一戶的特殊姓氏「國中隔壁版有個同學姓殳，後來高中老師說全台灣只有一家姓殳」。