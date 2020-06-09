台積電總部位於新竹科學園區，是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，去年被美國《財富》雜誌評選「全球最大500家公司」之一。不過日前就有網友好奇，「為啥台積電寧願蓋在苗栗，也不在雲林？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出關鍵。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，台積電要在苗栗蓋新廠，投資3000億以上、增加2000個工程師職缺，但他不解的是，「同樣是封裝廠，幹嘛不蓋在雲林地超便宜？偏偏要給苗栗機會重生？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「離新竹近啊」、「苗栗一蓋，從桃園新竹苗栗台中一路都有台積電」、「竹南園區有供應鏈啊」、「方便成品運到桃機外銷啊」、「雲林缺水，六輕就快不夠用了」、「雲林污染多，不良率會高」、「苗栗離新竹近，人力物力支持比較方便」。

另外也有知情網友分析「因為台積的產能全開的前段廠在新竹台中，南科那個還沒，加上原本龍潭就有一個封測廠，他蓋在苗栗可以降低物流成本，苗栗最後測完的產品直接從桃園國際機場出去就好了，幹嘛把廠設到高雄然後浪費一堆時間跟運費把東西運下去」、「好像運wafer路況跟距離也可能對半成品造成影響」、「wafer做好到送去封裝這過程越快越好，運送路途越長，中間的變數就越多」、「其實可以大概看出竹科的園區幾乎都在桃竹苗，而且苗栗其實就有兩個園區」。