有時候在網路上所流傳的事情或圖片並不一定是真相！前陣子泰國就有一張「飛鼠撞榴槤」的照片被網友們瘋傳，大家都在感慨這隻松鼠崩慘的命運，但事後當地的榴槤業者也出面反駁，講出照片背後的真相，其實是這隻松鼠正在大快朵頤，享受著榴槤的美味。

這張照片拍攝於晚間，但仍可清晰地看見一隻飛鼠張開了自己的飛膜，正面趴在一顆長滿尖刺的榴槤上，似乎是牠沒有抓好飛行的路徑，不小心一頭撞上了這顆榴槤。這張照片在網路上不斷瘋傳，許多網友看見後都忍不住心疼飛鼠，紛紛留言：「牠還好嗎？看起來好可憐」、「這看起來就好痛」、「雖然很心疼牠，但我還是忍不住笑了」、「在黑暗中牠可能看不清楚」、「牠降落在錯的地方了…」。

(影片來源/YouTube/สํานักข่าวไทย TNAMCOT)

不過事情的真相並沒有這麼簡單，有當地的榴槤種植園主人跳出來澄清，表示這是他們工作人員在進行夜間巡邏時所拍攝的，松鼠也不是撞在榴槤上，而是正在偷吃榴槤，牠們會利用尖銳的牙齒咬開榴槤堅硬的外殼，吸取裡面的汁液且啃食部分果肉，讓當地的果農造成不小的損失。