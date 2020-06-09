有人請客或許是一件讓人非常開心的事情，不過當這種情況連續將近10年都持續發生，那麼很有可能就會變成痛苦的折磨。比利時一名男子從9年前開始就經常會收到不是自己訂的外送，雖然不用負擔餐點的費用，但他還是因此飽受困擾，甚至害怕到連走在路上聽到摩托車的聲音都會止不住發抖。

根據外媒報導，65歲的蘭德格姆（Jean Van Landeghem）居住在安特衛普省（Antwerpen），從9年前的某天開始，他就不斷收到了自己沒有訂購，但卻會自動上門的外送，這些食物包含披薩、速食還有烤肉等等，最初蘭德格姆還以為是某個很愛吃披薩的人報錯地址給店家，但隨著收到的詭異外送增多，他才終於意識到事情的不對勁。蘭德格姆透露，最誇張的一天曾有10名外送員來到他家，其中一人甚至載著多達14片的披薩，這讓他備受折磨，甚至走在街上只要聽到摩托車的聲音就會害怕地發抖。

不過面對這樣的狀況，蘭德格姆通常都會選擇拒收，也不用負擔餐點的費用，只不過這卻造成了餐廳極大的經濟損失與食物浪費，雖然他也曾求助於警方，可是至今都未能找出背後的兇手，而且這樣類似的情況不只發生在他身上，他的一名朋友也同樣飽受不知名外送的困擾，因此他們和警方都推測，這極有可能是兩人認識的人所為。